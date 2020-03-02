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日本旅遊警示何時才要提升　陳時中拿「曲線圖」曝：疫情和台灣差不多

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記者趙蔡州／綜合報導

由於33例新冠肺炎（COVID-19）確診患者曾有日本大阪旅遊史，考量到日本疫情狀況，外界關心何時會提升日本旅遊建議等級。指揮官陳時中拿出過去1月內各國案例數圖表指出，韓國、義大利和伊朗都是持續快速上升，而日本疫情狀況目前與台灣差不多，病例數變化曲線比較平順，將會持續觀察。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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台灣第33例確診個案身份為北部30多歲男性，由於其2月17日至22日與另外21人出團到大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢等呼吸道症狀，檢驗後確診為新冠肺炎，而且同團也有3名成員出現症狀正在隔離檢驗，外界就關心政府何時會提升日本旅遊警示到第三級。

指揮官陳時中3月1日拿出過去1月內各國案例數圖解釋，提升旅遊警示等級主要跟該國家案例增加的速度與數量有關，統計圖表「尾巴翹得越高」代表該國情況越危險，內部可能有無法控制、出現社區傳播等情形，韓國、義大利和伊朗都是持續快速上升，因此才會接連提升旅遊警示。

▲▼各國確診狀況持續往上揚的才會增加旅遊警示。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心表示，旅遊疫情建議主要跟該國家案例數增加的速度和數量有關。（圖／指揮中心提供）*點圖可放大

陳時中表示，日本統計是比較平穩的線，依據人口數比例來看，也跟台灣狀況差不多，未來將繼續予以觀察。指揮中心目前已將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡列第二級警示；泰國列第一級注意，未來會隨時調整防治策略及旅遊疫情建議等級。

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