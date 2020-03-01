　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慕尤丁今宣誓就任馬來西亞首相　馬哈迪怒斥不法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 馬來西亞前內政部長慕尤丁（Muhyiddin Yassin）1日宣誓就職。（圖／路透）

▲馬來西亞前內政部長慕尤丁1日宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社吉隆坡1日綜合外電報導

馬來西亞前內政部長慕尤丁今天宣誓就任首相，象徵一個深陷醜聞的政黨，在前一個政府垮台後重新掌權；前首相馬哈地將此舉斥為不法。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在位於吉隆坡的國家皇宮宣誓就職，結束前執政聯盟垮台及馬哈地（Mahathir Mohamad）辭職後，為期一週的政治動盪。

▲▼ 馬來西亞前內政部長慕尤丁（Muhyiddin Yassin）1日宣誓就職。（圖／路透）

在馬哈地的改革派「希望聯盟」（Pact of Hope）一週前垮台後，東南亞國家馬來西亞便陷入動盪。「希望聯盟」於2018年對抗深陷貪腐指控的政府，旋風式取得歷史性勝利，馬哈地以93歲高齡擔任首相，成為當時全球年紀最長的國家領導人。

馬哈地於2月24日辭去首相一職，引發爭奪首相大位的混戰，馬哈地在競爭中輸給名不見經傳的慕尤丁，慕尤丁領導馬來穆斯林（Malay-Muslim）族群占多數的聯盟。

馬來西亞國家元首昨天點名幕尤丁擔任新首相，引來一片激憤，因為大眾認為透過民主方式選出的政府被否定，同時馬哈地也堅稱他實際上擁有足夠的支持，可以再度擔任領導人。

在馬來西亞，首相是由國家元首任命，但還必須獲得多數國會議員支持。

▼馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad，又譯「馬哈地」）。（圖／路透）

▲▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

ET快訊
假結婚真退伍！4個月役男為「14天婚假」找同袍辦同性婚姻登記
7旬婦首例「復陽」！指揮中心研判「3可能性」：台灣個案有類似
首例「復陽」！鑽石公主號7旬婦日本2採陰「回台3採又確診」
退休婦接觸者採檢情形圖曝光　相關患者病人全移至他處治療
台灣新冠肺炎累計40例、1死亡！12人康復「可解除隔離」
伊朗「旅遊建議升第三級」　明天起從伊朗返台「居家檢疫」14天
「鑽石公主號」返台旅客1人確診　嚴密隔離中！
LIVE／台灣首起院內感染已「關閉病房」　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／日本相模原市新增2確診　本土案例累積速度驚人！

口罩政策上路首日「開賣時間、數量全出包」　南韓總理道歉認錯

敘利亞生活太慘！法總統馬克宏「人道呼籲」：俄土盡快永久停火

慕尤丁今宣誓就任馬來西亞首相　馬哈迪怒斥不法

中亞又一國家失守！亞美尼亞新冠肺炎首例確診　患者自伊朗返國

快訊／南韓爆新冠肺炎第18死！　「大邱83歲重症翁」有腦中風等病史

馬斯克：中國人均GDP達美國一半　經濟規模將超越美3倍

台IQ 180數位政委唐鳳引熱搜　日網友：我們的是70歲老人

快訊／泰國死亡首例！曼谷郊區35歲泰籍銷售員病逝　曾與中國客有直接接觸

防疫隔離難復工　NASA：中國空汙大改善

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

尼克＆ASHLEY新婚臥房

不斷更新／日本相模原市新增2確診　本土案例累積速度驚人！

口罩政策上路首日「開賣時間、數量全出包」　南韓總理道歉認錯

敘利亞生活太慘！法總統馬克宏「人道呼籲」：俄土盡快永久停火

慕尤丁今宣誓就任馬來西亞首相　馬哈迪怒斥不法

中亞又一國家失守！亞美尼亞新冠肺炎首例確診　患者自伊朗返國

快訊／南韓爆新冠肺炎第18死！　「大邱83歲重症翁」有腦中風等病史

馬斯克：中國人均GDP達美國一半　經濟規模將超越美3倍

台IQ 180數位政委唐鳳引熱搜　日網友：我們的是70歲老人

快訊／泰國死亡首例！曼谷郊區35歲泰籍銷售員病逝　曾與中國客有直接接觸

防疫隔離難復工　NASA：中國空汙大改善

持7kg紅龍柱重擊薛禎國！「夜店殺警嫌」周譽騰落跑　今遭逮將發監關12年

鰻苗捕撈期2月29日結束　新北農業局籲漁民注意勿違法

「民意代表跑攤沒必要」　陳時中：視訊探病是一個很好的手斷

新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

新冠肺炎大陸網軍假消息侵台　1天13件！國安局假公文最誇張

日職／王柏融3支1打擊率維持4成　火腿閉門戰勝歐力士　　

買茭白筍！一剝「底部被切光」傻眼：是要當花插？內行一看笑了...誤會超大

外交部：伊朗旅遊警示提升「紅色」　滯留旅客應儘速離境

日本「旅遊建議」何時提升？陳時中用「圖表」解析：尾巴翹得越高越危險

吳宗憲「等待奇蹟了」曝辛龍現況　劉真排隊等心臟：沒有特權！

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

南韓公務員搭電梯1分鐘　還是感染新冠肺炎

印尼零病例遭質疑　4旅客出境後確診

華盛頓州長宣布進入緊急狀態　美首例新冠肺炎死亡

日媒：明仁上皇發燒病倒！

首例病毒基因定序完成　發現突變

即／南韓再添376人染疫　累計3526例

快訊／美國首例死亡！西雅圖1人病逝

日本女護理師參加演唱會　全程沒有戴口罩

土耳其開門　360萬難民將湧入歐洲

伊朗多位高官確診　國會議員染病不治

南韓最年幼確診　出生45天男嬰染新冠肺炎　

義大利政客：中國人愛吃活老鼠才染病

澳洲死亡首例！　曾搭鑽石公主號

川普公布「美首起死亡」個案訊息：可能發生更多病例

更多熱門

相關新聞

泰死亡首例是35歲泰男　與中國客有接觸

泰死亡首例是35歲泰男　與中國客有接觸

泰國衛生部最新消息，曼谷郊區一名35歲泰籍男子因新冠肺炎（COVID-19）、登革熱所引起的併發症病逝，是泰國境內首起死亡案例。據了解，他是一名與中國遊客有直接接觸的銷售人員。

不想回中國！近千人辦延簽續待峇里島

不想回中國！近千人辦延簽續待峇里島

快訊／馬來西亞新首相出爐！

快訊／馬來西亞新首相出爐！

馬哈迪：準備好成為下屆首相！

馬哈迪：準備好成為下屆首相！

韓亞航空飛河內遭拒絕降落！

韓亞航空飛河內遭拒絕降落！

關鍵字：

馬來西亞慕尤丁首相馬哈迪希望聯盟土著團結黨東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

命理師急呼：辛龍你錯了！

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

女護士大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！3人同場確診

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面