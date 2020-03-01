慕尤丁今宣誓就任馬來西亞首相　馬哈迪怒斥不法

▲馬來西亞前內政部長慕尤丁1日宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社吉隆坡1日綜合外電報導

馬來西亞前內政部長慕尤丁今天宣誓就任首相，象徵一個深陷醜聞的政黨，在前一個政府垮台後重新掌權；前首相馬哈地將此舉斥為不法。

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在位於吉隆坡的國家皇宮宣誓就職，結束前執政聯盟垮台及馬哈地（Mahathir Mohamad）辭職後，為期一週的政治動盪。

在馬哈地的改革派「希望聯盟」（Pact of Hope）一週前垮台後，東南亞國家馬來西亞便陷入動盪。「希望聯盟」於2018年對抗深陷貪腐指控的政府，旋風式取得歷史性勝利，馬哈地以93歲高齡擔任首相，成為當時全球年紀最長的國家領導人。

馬哈地於2月24日辭去首相一職，引發爭奪首相大位的混戰，馬哈地在競爭中輸給名不見經傳的慕尤丁，慕尤丁領導馬來穆斯林（Malay-Muslim）族群占多數的聯盟。

馬來西亞國家元首昨天點名幕尤丁擔任新首相，引來一片激憤，因為大眾認為透過民主方式選出的政府被否定，同時馬哈地也堅稱他實際上擁有足夠的支持，可以再度擔任領導人。

在馬來西亞，首相是由國家元首任命，但還必須獲得多數國會議員支持。

▼馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad，又譯「馬哈地」）。（圖／路透）