快訊／泰國死亡首例！曼谷郊區35歲泰籍銷售員病逝　曾與中國客有直接接觸

記者詹雅婷／綜合報導

泰國衛生部最新消息，曼谷郊區一名35歲泰籍男子因新冠肺炎（COVID-19）、登革熱所引起的併發症病逝，是泰國境內首起死亡案例。據了解，他是一名與中國遊客有直接接觸的銷售人員。

綜合Pattaya News、路透、彭博報導，該名男性曾於1月27日接受登革熱等相關疾病檢測，隨後的一個月一直待在醫院內接受治療，並於2月初接受新冠病毒檢測，期間從未離開過醫院。

當地衛生部門表示，他起初新冠肺炎的病情一度好轉，但隨後因其他原因出現併發症，是先前提及「性命危急」的2名患者之一，接下來將進行驗屍程序。

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