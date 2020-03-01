不想回中國！近千人辦延簽續待峇里島　不信疫情受控「低估真實感染數」

▲印尼峇里島每年迎來約百萬名中國遊客，為當地帶來數億美元商機，是僅次於澳洲的第2大外國遊客群體。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼峇里島官員透露，目前有將近1000名的中國籍人士正在申請緊急延簽。據了解，他們「不想回家」的背後原因，除了擔憂可能感染新冠肺炎（COVID-19），認定北京政府低估真實感染人數，不相信中國疫情正逐漸受控。

法新社報導，中國的嚴重疫情讓許多國家祭出旅遊限制，更以海外旅客可能在外地面臨困難為由，派出專機接回海外旅客。但在峇里島，只有數十名中國遊客搭專機返國；對此，峇里旅遊局負責人普圖阿斯泰瓦（Putu Astawa）坦言，他一點也不驚訝，「他們不想回去。」

「中國就像個大型監獄，（幾乎）所有城市都被封鎖」，Steve Li坦言，他不相信北京政府口中疫情正逐漸受控的說法，更把自己定位成「國際難民」（international refugee）。只不過，他在公司擔任經理，負責管理業務，必須回到工作崗位，只好把妻子及2名年幼的孩子留在峇里島，等待這場危機結束。

此外，當地移民局辦公室外出現排隊人潮，可見許多中國公民花上好幾個小時，就是為了要延長待在峇里島的時間。

▲▼ 印尼峇里島移民局出現許多申請延簽的中國人。（圖／路透）

現年30歲來自北京的Zilong Wang認定，中國政府低估真實的感染人數，「我寧願待在峇里島觀察事態發展。」但他也說，當遇到其他中國人的時候，他會感到緊張，尤其是對方不戴口罩的時候，很怕被傳染，儘管印尼當局目前並未證實出現確診病例。

另名自1月底就待在峇里島的Heather Wang則說，即便沒辦法繼續在這裡待下去，她也沒有回家的打算。現年26歲的她正在等待澳洲大使館批准入境許可，「如果澳洲不行，我想我會去泰國。」

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