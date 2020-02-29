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「準備好成為下屆首相！」希盟捨棄安華改挺馬哈迪　力拚繼續執政

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▲▼馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／路透）

▲馬哈迪（Mahathir Mohamad，又譯「馬哈地」）24日宣布請辭首相後，被任命為代首相。（圖／路透）

文／中央社記者郭朝河吉隆坡29日專電

馬來西亞政局詭譎多變，原本一致推選安華為首相人選的希望聯盟，今天發表聲明決定改推馬哈地為首相人選。

希望聯盟發表聲明表示，為了捍衛政權，希望聯盟經過開會考慮後，將捨棄安華（Anwar Ibrahim），重新支持馬哈地（Mahathir Mohamad）成為首相候選人，以期望能繼續執政，落實希盟的競選宣言。

馬哈地發表聲明證實，今早經過與希盟領袖開會，將有信心在國會下議院湊足人數，並準備好成為下屆首相。他也否認將支持土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）成為下一任首相。

人民公正黨安華則在社群媒體轉發希盟與馬哈地會面的照片時，並寫下「是時候為人民和我們的國家做正確的事了」。

另一方面，慕尤丁今天也發表聲明表示，由於馬哈地已在今年2月24日辭去土團黨名譽主席。根據黨章，一旦名譽主席請辭，主席將接代名譽主席一職，直到下屆選出新名譽主席為止。

不過，聲明並未表明馬哈地是否退出土著團結黨。前天，土著團結黨仍表示請辭名譽主席的馬哈地回到黨內重新擔任要職。

由於代首相馬哈地之前一直強調希望組成聯合政府，結果不獲得各黨派支持，當時希盟決定推選安華為下任首相人選，而土著團結黨則推選慕尤丁，並獲得在野的國民陣線與伊斯蘭黨支持。當時坊間預測，安華與慕尤丁各獲得93及96席國會議席支持，距離總國會議席222席仍有段距離。

原本馬哈地透露，將在下週一召開國會特別會議，以推選下屆首相人選，但國會下議院議長穆罕默德阿瑞夫（Mohamad Ariff bin Md Yusof）表示這不符合議會常規，且相關事宜必須聽候國家元首指示。

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