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韓亞航空飛河內「越南不給降落」！　班機急返航

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▲▼韓亞航空班機。（圖／翻攝自Facebook／韓亞航空）

▲南韓第二大航空公司韓亞航空（Asiana Airlines Inc.）。（示意圖／翻攝自Facebook／韓亞航空）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓第二大航空公司韓亞航空（Asiana Airlines Inc.）編號OZ729班機29日當地上午10時30分起飛，原定飛往越南首都河內，但越南當局通知改飛其他機場。面對此一要求，韓亞航空決定讓該架班機飛返仁川國際機場。

根據韓聯社取得的消息，編號OZ729班機今上午自仁川國際機場起飛，原定飛往河內的內排國際機場（Noi Bai International Airport），但越南政府隨後要求班機改降140公里之外的雲屯國際機場（Van Don International Airport）。

據了解，該架班機載有40名乘客，已經返抵南韓。

現階段仍不清楚越南提出此一要求的原因。韓亞航空表示，「儘管越南沒有給我們一個明確的原因，但我們相信這與新冠肺炎（COVID-19）有關。」

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