南韓200多人赴越南遭無預警隔離！護照被沒收　內部畫面曝光

越南上月針對南韓祭出旅遊限制,不但暫停免簽入境,更要求來自南韓或曾經在南韓停留的人入境時必須接受14天隔離。南韓外交部1日證實,目前有200多名南韓籍公民在無預警的狀態下,被越南政府強制隔離,外傳一行人的護照全數被沒收,南韓有關單位正與越南當局交涉當中。

韓國先驅報報導,儘管這群南韓公民沒有出現症狀,且是來自疫情嚴重的大邱市、慶尚北道以外的地區,他們仍被轉移至軍事機構、醫院或是機場等多處地點進行隔離,且事先並沒有收到其他通知。根據南韓駐越南大使館取得的消息,越南北部就有127人被隔離,已知當中75人在胡志明市(Ho Chi Minh City)、21人在峴港。

