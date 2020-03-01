南韓200多人赴越南遭無預警隔離！護照被沒收　內部畫面曝光

▲越南北部城市諒山市邊境有醫護人員執勤。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

越南上月針對南韓祭出旅遊限制，不但暫停免簽入境，更要求來自南韓或曾經在南韓停留的人入境時必須接受14天隔離。南韓外交部1日證實，目前有200多名南韓籍公民在無預警的狀態下，被越南政府強制隔離，外傳一行人的護照全數被沒收，南韓有關單位正與越南當局交涉當中。

韓國先驅報報導，儘管這群南韓公民沒有出現症狀，且是來自疫情嚴重的大邱市、慶尚北道以外的地區，他們仍被轉移至軍事機構、醫院或是機場等多處地點進行隔離，且事先並沒有收到其他通知。根據南韓駐越南大使館取得的消息，越南北部就有127人被隔離，已知當中75人在胡志明市（Ho Chi Minh City）、21人在峴港。

▼韓媒指出，這是南韓公民被隔離在越南軍事機構的畫面。

南韓資深外交官透露，大多數被隔離的人員都是因為教育、商業等因素住在越南，現階段並未提出希望返回南韓的要求，韓方使館人員正竭盡所能提供領事服務，設法幫助那些被隔離的南韓公民。南韓外交部也召見越南駐南韓最高使節，針對這項做法提出抗議，要求避免類似情事再度重演。

事實上，越南27日禁止去過大邱市、慶尚北道的外籍人士入境，至於去過南韓其他地區的旅客，越南則是要求進行為期2周的自我隔離，但最終卻把南韓公民轉移至獨立機構隔離。到了29日這天，越南暫停對南韓公民的免簽入境；同日，韓亞航空一架原定飛往河內的班機也被要求轉降雲屯國際機場（Van Don International Airport），不得降落在河內內排機場，最終班機折返回南韓。

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