相隔16秒上公車！　男沒戴口罩「確診者一動作」他也中了新冠肺炎

▲公車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉亭／綜合報導

新冠病毒狡猾傳播又快速。重慶28日新冠疫情防控記者會上公布一宗個案，一名男子因為搭乘公車時沒戴口罩，與另一名確診患者前後相隔16秒搭乘同一輛公車，而該位確診者在搭車過程中口罩沒戴好，讓他也因此被感染。

北區疾控中心副主任醫師周海龍指出，該名患者是一名65歲男性，於1月23日出現流涕、乏力等症狀，1月30日到醫院就診，3次檢測都是陰性。直到2月4日採集血液和糞便標本，5日才透過糞便檢查出陽性。

而由於該男子的活動史非常簡單，除了健身打球之外，只有過一次朋友聚會，但對接觸者全部檢測後，結果全部是陰性，讓調查陷入一片迷茫，不知道如何去找到感染來源。

直到深入調查後發現，該男子和另一名確診患者曾坐同台公車，在1 月 19 日早上 8 點 47 分前後相差 16 秒，上了同一輛公車，之後男子坐在後來被確診患者的斜後方，並沒有戴口罩，後來被確診的那名患者雖然戴了口罩，但中途將口罩取了下來，而且車窗都是關閉的，因此符合了密切接觸的條件。

這也是一起典型的公車傳播案例。周海龍提醒復工的市民，乘坐公車一定要戴好口罩，同時也要提醒周圍的人要戴好口罩，保護好自己。在公交車上儘量少觸摸物體表面，下車之後儘快做好手消毒。

►75%酒精乾洗手、衛生紙這裡都有