「口罩只有財團能先拿到」藥師臉書粉專PO文挨告　法官判免罰原因曝

▲藥師於臉書粉專PO出「口罩全由政府控管只有財團才能先拿到」遭移送送辦。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／苗栗報導

因應新冠肺炎疫情，政府於2月6日起實施購買口罩實名制，而苗栗一名林姓藥師1月30日時，在臉書粉絲團PO出「口罩全由政府控管只有財團才能先拿到」等字句照片，遭警方依違反社會秩序維護法移送法辦。不過苗栗地院認為，林姓藥師只是要呼籲政府重視第一線藥局需求，仍屬憲法保障的言論自由，因此裁定不罰。

林姓藥師1月30日晚上在臉書粉絲團PO出「口罩酒精全部都賣完了，有貨會公布，口罩全由政府控管只有財團才能先拿到何時正常放貨，不知道只能請大家再耐心等候」，有民眾認為此舉是在散布不實訊息，影響公共安寧，立即報警處理，被警方依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款法辦。

林姓藥師表示，PO文提到的「財團」是指四大超商及連鎖藥局，刊登目的僅希望政府能夠重視第一線藥局，會比超商更需要口罩，不能在第一時間排除社區藥局，希望當局重視，社區藥局不是空氣，也知道散播不實訊息將影響防疫工作的進行，但認為是正確訊息，且對防疫有正面幫助。

▲2月6日起開始購買口罩實名制。（示意圖／記者林悅攝）

法官查驗衛福部官方社群網站後，得知1月30日已經公佈「為國內口罩需求之合理配置，明日起全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400 萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260 萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140 萬片）；民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供…」，而這些政令宣導可透過電視媒體、報章雜誌、臉書專頁了解。

然而，法官考量林姓藥師為執業藥師且經營藥局事業，只是根據政府政令宣導內容，還有他經營藥局通路的實際經驗及現況來PO文，雖然包含個人評價在內，容易遭到一般大眾誤解，但是對應目前台灣因應疫情狀況，就口罩發放來說，確實是先由指定通路，法官認為他說的也並非全部都是假的。

不過法官認為，林姓藥師PO文目的，只是要呼籲政府重視第一線藥局需求，雖然該訊息為公開供不特定人瀏覽或討論，但是仍應受到憲法保障的言論自由，另外事證無法認定有影響公共安寧，因此裁定不罰。



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