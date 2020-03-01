一生只哭兩次！落選議員發4萬片口罩遭約談落淚：做善事被抓走　再送4000片

▲張為盛說，這輩子只哭過兩次，其中一次是發口罩被約談那天。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

曾參選高雄市議員失利的盛祥門龍獅戰鼓團團長張為盛，2月初在高雄鳳山發送之前選舉時庫存的口罩，總數高達4.2萬片，遭到調查局南機組約談調查有沒有違法囤貨，當時他還落下男兒淚。現在他越挫越勇，將剩下4000多片口罩給有需要的人外，還自掏腰包拍MV，錄了一首自創曲為全民打氣。

請繼續往下閱讀...

《東森新聞》報導，張為盛一個個箱子裡放滿口罩，每個口罩還用夾鏈帶包裝，要送的對象都已經選好，包括各級學校。他說，「這一片一片都是我們的愛心。」

▼張為盛將剩下4000多片口罩給有需要的人。（圖／東森新聞）

張為盛2月初要送高達4.2萬片口罩，讓民眾大排長龍，沒想到遭懷疑囤貨，做善事做到要進調查局，讓他超傻眼。他說，「這一輩子我從來沒有哭過，就是我父親走的時候，那個時候有哭過。再來就是那一天，那一天是我最傷的時候，我做善事做到被抓走」，而且後面場子還因此被取消。

張為盛落下男兒淚，難過好久，依舊沒影響要做善事的心，剩下的4000多片口罩再給有需要的人。且他還自掏腰包到佛光山錄音室拍MV，找來108人做了一首防疫之歌，要替全民打氣。

▼張為盛2月初發4萬片口罩被約談。（圖／資料照／東森新聞）

▼張為盛2月初發4萬片口罩吸引民眾大排長龍。（圖／資料照／記者翁進忠攝）