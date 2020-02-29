228連假強化交通疏導　南警引導走擁擠路段避塞

▲228連續假期為期3天，為因應各地遊客至台南遊玩品嘗美食，市警六分局已依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導勤務。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連續假期為期3天，為因應各地遊客至台南遊玩品嘗美食，市警六分局已依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導勤務，針對轄內藍晒圖文創園區觀光景點，及易擁擠之台17線等聯外道路，提前部署警力，避免遊客因塞車而壞了出遊好興致。

228連假相關交通疏導勤務規劃如下：（一）規劃「台86快速道路台南端與濱南路口」、「健康與中華西路口」、「中華西與中華南路口」、「中華西與新平路口」、「健康與西門路」、「大同與國民路口」及「中華南與永成路口」等7處聯外道路交通崗，加強指揮疏導。

(二) 「藍晒圖文創園區」，緊鄰西門商圈，預估將湧入大量遊客，規劃交通崗，加強疏導。外縣市遊客如搭乘台鐵，可轉乘台南市公車1號、2號、5號、18號或興南客運各線公車，在新光三越新天地站下車（藍晒圖文創園區門口）；如自行開車前往，可至鄰近大億麗緻酒店、新光三越百貨公司西門店及嘟嘟房，付費停車。（三）連假期間，除迅速排除交通事故現場外，如發現交通擁擠，將啟動交通快暢優勢警力，加強疏導，並與警察廣播電臺高雄分臺連線，播報擁擠路況，並建議用路人改道行駛。

市警六分局長陳建民呼籲民眾出遊前，如能先做好功課，掌握相關交通資訊、檢查車況、妥適規劃行程，並提早出門，及遵守道路速率規定，不搶快行駛，到達路口，應注意車前狀況，有防禦駕駛觀念，減速慢行，遵守交通規則，不可以有酒後駕車、闖紅燈、超速、騎機車未依規定兩段式左轉、逆向行駛等違規，就能夠有個順心愉快的假期。

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