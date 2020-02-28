採草莓沒事沒事採草莓　善化草莓季228開跑

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▲台南市長黃偉哲等人，共同大力推薦台南善化草莓及草莓農特產品給全國各界，呼籲大家體驗採草莓行程，品嚐在地最新鮮的草莓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人，共同大力推薦台南善化草莓及草莓農特產品給全國各界，呼籲大家體驗採草莓行程，品嚐在地最新鮮的草莓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「幸福粉莓好~Pink草莓季-2020善化草莓季產業文化活動」28日登場，台南市長黃偉哲與農業局、善化區公所及農會代表、市議員陳碧玉，共同大力推薦台南善化草莓及草莓農特產品給全國各界，呼籲南部朋友可趁著好天氣到戶外走走，體驗採草莓行程，品嚐在地最新鮮的草莓。

▲台南市長黃偉哲等人，共同大力推薦台南善化草莓及草莓農特產品給全國各界，呼籲大家體驗採草莓行程，品嚐在地最新鮮的草莓。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲等人，共同大力推薦台南善化草莓及草莓農特產品給全國各界，呼籲大家體驗採草莓行程，品嚐在地最新鮮的草莓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在南台灣能夠種草莓，而且達到一定的品質跟水準，這是善化農民花了2、30年，非常不容易得來的成果，所以一定要推薦台南優質草莓給全國民眾。雖然正值防疫期間，但採草莓是戶外活動，在空氣流通之處；且草莓甜度高營養成份豐富，是大人小孩都非常喜愛的水果，呼籲大家假日期間來台南善化「沒事採草莓，採草莓沒事」。
▲台南市長黃偉哲等人，共同大力推薦台南善化草莓及草莓農特產品給全國各界，呼籲大家體驗採草莓行程，品嚐在地最新鮮的草莓。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲說，善化草莓季今年已邁入第9個年頭，草莓園區也從原台一線省道上，拓展至善化其它區域，栽種面積持續擴大，顯見在市府團隊努力推廣下已逐漸獲致成效，未來更將持續協助農民提升善化草莓的產量與品質，同時結合地方社區與店家，開發出更加豐富多元的草莓特色商品，以提升在地農民收益。

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