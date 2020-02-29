五大地雷路段恐塞爆！高公局曝「上國道最佳時段」免塞車

▲連假出遊人潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日和平紀念日連假第二天，交通部高公局祭出多項疏運措施，鼓勵用路人車輛分流，預計今日壅塞路段共有五大地雷路段，有八大北向路段也會有車多狀況，呼籲「南向用路人下午出發、北向用路人上午出發」。

高公局表示，昨日西部國道路網多有壅塞狀況，全日交通量為114百萬車公里。今日國道交通量預計為108百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

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高公局表示，今日疏導措施包括7到12時國5南向高乘載管制、14到21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統雙向入口、虎尾北向入口、國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、0到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲228連假疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局預判，今日有五大地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段。

北向部分預估在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林等路段，建議南向用路人於下午出發、北向用路人於上午出發。

高公局呼籲，多利用公共運輸，如要自行開車上路，務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。高公局祝大家旅途平安順利。