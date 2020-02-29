快訊／陸新冠肺炎增47死　累計79251確診、2835病亡

▲新冠肺炎疫情持續延燒。（圖／路透社，武漢中心醫院）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散，截至28日24時為止，大陸新增427例、47死，其中湖北有423例、45死。中國大陸累計共79251確診、2835死。

2月28日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例427例，新增死亡病例47例（湖北45例，北京1例，河南1例），新增疑似病例248例。

當日新增治癒出院病例2885例，解除醫學觀察的密切接觸者10193人，重症病例減少288例。

截至2月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例37414例（其中重症病例7664例），累計治癒出院病例39002例，累計死亡病例2835例，累計報告確診病例79251例，現有疑似病例1418例。累計追蹤到密切接觸者658587人，尚在醫學觀察的密切接觸者58233人。

湖北新增確診病例423例（武漢420例），新增治癒出院病例2492例（武漢1726例），新增死亡病例45例（武漢37例），現有確診病例34715例（武漢28836例），其中重症病例7370例（武漢6585例）。累計治癒出院病例28895例（武漢17552例），累計死亡病例2727例（武漢2169例），累計確診病例66337例（武漢48557例）。新增疑似病例159例（武漢114例），現有疑似病例1171例（武漢788例）。

累計收到港澳地區通報確診病例138例：香港特別行政區94例（出院30例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院8例）。台灣34例(出院9例，死亡1例)。