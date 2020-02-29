退休婦「平常都待家中」確診新冠肺炎　不排除是院內感染

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布最新疫情，台灣又增2名新冠肺炎確診個案，總計感染者達34例，其中第34案為50多歲女性，有心血管及慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠送醫並收治住院，因近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者正在積極調查中。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增2例新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）確定病例，分別為北部30多歲男性（案33）及50多歲女性（案34）。案34有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今日確診；由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

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由於案34平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀，將進一步調查其同住接觸者活動史，及住院期間曾接觸之病患、醫護人員等，以釐清感染源。

指揮中心監測應變官莊人祥則表示，案34是一名退休婦人，平常都待在家中沒有外出，家人也沒疑似症狀，由於她發病前曾經住院，不排除是院內感染，院內接觸者相對容易匡列，將盡快採檢住院期間曾接觸病患、醫護人員等，釐清感染源。