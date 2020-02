快訊／南韓新增594確診　「全境瘋狂激增」境內累計2931人感染新冠肺炎！

▲南韓確診人數激增。(圖/路透)

記者陳亭伃、詹雅婷/綜合報導

根據《韓聯社》報導,南韓截至28日境內累計2337確診,29日上午官方再宣布新增594確診,目前境內累計2931人感染新冠肺炎、16例死亡案例。

29日上午所確診的病患共594例,比昨(28日)單日新增總數571例高出23例,境內擴散情況相當嚴重。目前南韓政府健康部門計劃推廣「免下車篩檢」計畫,預計將在各大診所推廣。根據《韓聯社》報導,29日新增的594名確診中,其中536人包括大邱476與慶尚北道60人;此外,從各地區的新確診者情況看,首爾12人、釜山12人、仁川2人、蔚山3人、京畿4人、忠北1人、忠南13人、全南1人、慶南10人。

最新第16例死亡案例,為一名63歲女性,27日在岭南大學醫院死亡,在病逝前一天確診。

由於南韓疫情延燒,南韓軍隊與駐韓外籍士兵紛紛傳出確診與疑似症狀,駐韓美軍司令羅伯特艾布蘭(Robert Bruce Abram)對此下令,封鎖在當地的所有軍事基地,保護2.85萬名駐韓軍人。目前所有在韓美軍設施的疫情預警都已調升到「高等危險」。

目前根據南韓外交部消息,至28日下午6時許,因新冠病毒對南韓採取入境管制的國家與地區已達到62個。南韓外交部也緊急向各國呼籲不要恐慌、或是出現過度措施,但仍無法抑制各國對南韓的限制,其中越南29日起更暫停南韓的免簽入境。

