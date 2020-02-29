快訊／南韓新增594確診　「全境瘋狂激增」境內累計2931人感染新冠肺炎！

▲南韓確診人數激增。（圖／路透）

記者陳亭伃、詹雅婷／綜合報導

根據《韓聯社》報導，南韓截至28日境內累計2337確診，29日上午官方再宣布新增594確診，目前境內累計2931人感染新冠肺炎、16例死亡案例。

29日上午所確診的病患共594例，比昨（28日）單日新增總數571例高出23例，境內擴散情況相當嚴重。目前南韓政府健康部門計劃推廣「免下車篩檢」計畫，預計將在各大診所推廣。根據《韓聯社》報導，29日新增的594名確診中，其中536人包括大邱476與慶尚北道60人；此外，從各地區的新確診者情況看，首爾12人、釜山12人、仁川2人、蔚山3人、京畿4人、忠北1人、忠南13人、全南1人、慶南10人。

最新第16例死亡案例，為一名63歲女性，27日在岭南大學醫院死亡，在病逝前一天確診。

由於南韓疫情延燒，南韓軍隊與駐韓外籍士兵紛紛傳出確診與疑似症狀，駐韓美軍司令羅伯特艾布蘭（Robert Bruce Abram）對此下令，封鎖在當地的所有軍事基地，保護2.85萬名駐韓軍人。目前所有在韓美軍設施的疫情預警都已調升到「高等危險」。

目前根據南韓外交部消息，至28日下午6時許，因新冠病毒對南韓採取入境管制的國家與地區已達到62個。南韓外交部也緊急向各國呼籲不要恐慌、或是出現過度措施，但仍無法抑制各國對南韓的限制，其中越南29日起更暫停南韓的免簽入境。



