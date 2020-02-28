　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新冠肺炎屍檢報告出爐！病毒不僅破壞肺部...還讓「多器官+免疫系統」損傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,武漢。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

為了找出新冠肺炎（COVID-19）致命真相，華中科技大學同濟醫學院法醫病理學教授劉良帶領團隊，終於在25日完成了11例新冠肺炎死亡病例的解剖。他近日受訪時透露，新冠肺炎肯定不止損害到肺部，還有包括「免疫系統」和其他器官，不過具體還是要與臨床醫生交換意見。

據《北京青年報》報導，11例新冠肺炎死亡病例的解剖中，劉良團隊共負責9例，目前已有3例完成了病理的初步診斷。劉良指出，新冠肺炎的病變與SARS有類似之處，但還是有自己的特點。從現有的病理結果來看，一些死者的肺部切面上，能看到有黏液性的分泌物，他認為這是臨床治療需要警惕的地方。

他進一步解釋說，肺部是氧氣和二氧化碳交換的場所，若肺泡受到損傷，加上氣道被黏液堵住，臨床上就會出現缺氧的症狀。因此他認為若在臨床的治療上，沒有把黏液成分化解，單純以提供氧氣的方式，會達不到目的，甚至有反作用。「正壓給的時候可能會把黏液推得更深更廣，會加重患者的缺氧」。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

此外，劉良提到，就目前屍檢的情況來看，「新冠肺炎的病變目前看肯定不止損害肺，還包括免疫系統和身體其他器官，具體還要與臨床醫生交換意見。」

由劉良教授以及附屬同濟醫院病理科王國平教授，共同組成的華中科技大學團隊，已進行9例遺體解剖，前3例病理研究結果已完成，20多位團隊成員正加班加點，力求以最快速度完成病理研究。此外，團隊完成的9例遺體解剖中，捐贈者年齡最小的52歲，最大的80歲，多在60歲以上。

遺體解剖是揭開病毒真面目的最直接手段。王國平教授解釋，遺體解剖是病理學研究的重要方法之一，通過病理學變化和臨床變化對比研究，揭示發病機制，分析死亡原因，總結診療經驗，提高臨床救治效果和防控效果。

據悉，遺體解剖在控制流行病蔓延過程中的重要性，在2003年SARS爆發時就已經有所印證。當時大陸專家普遍認為，衣原體是病原體，直到第一軍醫大學病理學家丁彥青教授對SARS死者解剖後，才得到強有力的證據支援了廣東專家組提出的「非典型病毒，不是衣原體」感染的論斷，將抗擊SARS引入新的階段。

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視） 

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
快訊／韓人氣歌手「同行者回國確診」　韓媒爆：2人都隔離中
謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」！　放閃照洗版：愛可以戰勝一切
新竹男「北京返台」改地址！失聯一天遭重罰　本人緊急回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠肺炎屍檢報告出爐！病毒不僅破壞肺部...還讓「多器官+免疫系統」損傷

深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

蒙古國訪陸「送3萬隻羊」　總統回國立刻被隔離14天

「摧毀檢體瓶」拒絕藥檢　奧運3金泳將孫楊…遭禁賽8年原因曝光

鑽石公主號首批包機乘客！港61歲婦人「0病徵」...今日確診新冠肺炎

新冠肺炎疫期出訪北京　蒙古總統返國被隔離14天

武漢指最早12／8發病　專家：爆發時間或更早「9月出現疑例」

澳門23天無新增確診病患　3月2日公共部門恢復營業

徐州歡慶新冠患者回家...過4天「二次感染」　社區又封鎖、記者司機一起隔離！

陸2019年GDP增長6.1%　人均GDP首突破1萬美元

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超霸氣！老鷹幫拔牙「不用1秒」 全台最小訓練師見齒展笑：不痛捏

新冠肺炎屍檢報告出爐！病毒不僅破壞肺部...還讓「多器官+免疫系統」損傷

深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

蒙古國訪陸「送3萬隻羊」　總統回國立刻被隔離14天

「摧毀檢體瓶」拒絕藥檢　奧運3金泳將孫楊…遭禁賽8年原因曝光

鑽石公主號首批包機乘客！港61歲婦人「0病徵」...今日確診新冠肺炎

新冠肺炎疫期出訪北京　蒙古總統返國被隔離14天

武漢指最早12／8發病　專家：爆發時間或更早「9月出現疑例」

澳門23天無新增確診病患　3月2日公共部門恢復營業

徐州歡慶新冠患者回家...過4天「二次感染」　社區又封鎖、記者司機一起隔離！

陸2019年GDP增長6.1%　人均GDP首突破1萬美元

王彩樺為劉真「在印度點108盞燈」　手抄整篇心經祈福：我們在等妳

採草莓沒事沒事採草莓　善化草莓季228開跑

好愛好散！想要「體面分手」，5件事千萬別做

成大理化大樓實驗　22歲男大生遭「稀硝酸水」潑濺眼睛！

Wendy「療傷中仍心繫疫情」捐出1億！　重摔意外過2個月…近況曝光：已出院在家休養

2020瑞士錶展全掰掰！　百年巴塞爾錶展不敵新冠肺炎延至明年1月

快訊／韓人氣歌手同行者回國確診　韓媒爆：2人都隔離中

新冠肺炎疫情延燒　林口長庚29日起「一般病房暫停探病」

快訊／林口長庚公告：一般病房29日起暫停探病

蘭嶼國小校長寫信陳情　即日起體溫高於37.5度不得登船前往蘭嶼及綠島

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

大陸熱門新聞

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

口罩還要戴多久？專家曝時間點

香港漁護署：確診病患家犬驗出冠狀病毒弱陽性

女用曬衣桿餵狗　主人爆騙吃喝真相

壹傳媒創辦人黎智英　涉2罪被捕

確診患者「眼淚」驗出新冠病毒！

日捐物資助武漢　中國網友：該捐點東西了

兩岸合派武漢包機 陸委會回應

湖北台辦提方案送回1148台人：台灣不同意

36歲男離開湖北　29天才發病！

屍檢報告出爐！新冠病毒會破壞「免疫系統」

杭州首位痊癒者肺部重創　只能跳高1cm

陸客疑插隊搶口罩！　橫濱街頭4人3國「流血大亂鬥」

蒙古訪陸送3萬隻羊　總統回國被隔離

更多熱門

相關新聞

RV Wendy「療傷中仍心繫疫情」捐出1億

RV Wendy「療傷中仍心繫疫情」捐出1億

南韓女團Red Velvet成員Wendy於2019年末因舞台墜落意外，導致顴骨、手腕以及骨盆嚴重受傷，緊急被送往醫院治療，至今仍處於養病狀態，未參加任何公開活動。近日由於新冠肺炎疫情肆虐南韓，不少藝人都站出來捐款支援，而日前韓媒報導了Wendy也加入捐款行列，捐出了一億韓元（約250萬台幣），此外也透露了她的身體狀況。

即／林口長庚：一般病房29日起暫停探病

即／林口長庚：一般病房29日起暫停探病

中華男足主帥王家中找新秀　3月4日集訓

中華男足主帥王家中找新秀　3月4日集訓

批馬英九少講話！馬粉灌爆葉金川臉書

批馬英九少講話！馬粉灌爆葉金川臉書

疫區返台趴趴走　前女友成功救援

疫區返台趴趴走　前女友成功救援

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19劉良肺部免疫系統

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面