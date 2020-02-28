新冠肺炎屍檢報告出爐！病毒不僅破壞肺部...還讓「多器官+免疫系統」損傷

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

為了找出新冠肺炎（COVID-19）致命真相，華中科技大學同濟醫學院法醫病理學教授劉良帶領團隊，終於在25日完成了11例新冠肺炎死亡病例的解剖。他近日受訪時透露，新冠肺炎肯定不止損害到肺部，還有包括「免疫系統」和其他器官，不過具體還是要與臨床醫生交換意見。

據《北京青年報》報導，11例新冠肺炎死亡病例的解剖中，劉良團隊共負責9例，目前已有3例完成了病理的初步診斷。劉良指出，新冠肺炎的病變與SARS有類似之處，但還是有自己的特點。從現有的病理結果來看，一些死者的肺部切面上，能看到有黏液性的分泌物，他認為這是臨床治療需要警惕的地方。

他進一步解釋說，肺部是氧氣和二氧化碳交換的場所，若肺泡受到損傷，加上氣道被黏液堵住，臨床上就會出現缺氧的症狀。因此他認為若在臨床的治療上，沒有把黏液成分化解，單純以提供氧氣的方式，會達不到目的，甚至有反作用。「正壓給的時候可能會把黏液推得更深更廣，會加重患者的缺氧」。

此外，劉良提到，就目前屍檢的情況來看，「新冠肺炎的病變目前看肯定不止損害肺，還包括免疫系統和身體其他器官，具體還要與臨床醫生交換意見。」

由劉良教授以及附屬同濟醫院病理科王國平教授，共同組成的華中科技大學團隊，已進行9例遺體解剖，前3例病理研究結果已完成，20多位團隊成員正加班加點，力求以最快速度完成病理研究。此外，團隊完成的9例遺體解剖中，捐贈者年齡最小的52歲，最大的80歲，多在60歲以上。

遺體解剖是揭開病毒真面目的最直接手段。王國平教授解釋，遺體解剖是病理學研究的重要方法之一，通過病理學變化和臨床變化對比研究，揭示發病機制，分析死亡原因，總結診療經驗，提高臨床救治效果和防控效果。

據悉，遺體解剖在控制流行病蔓延過程中的重要性，在2003年SARS爆發時就已經有所印證。當時大陸專家普遍認為，衣原體是病原體，直到第一軍醫大學病理學家丁彥青教授對SARS死者解剖後，才得到強有力的證據支援了廣東專家組提出的「非典型病毒，不是衣原體」感染的論斷，將抗擊SARS引入新的階段。

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）



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