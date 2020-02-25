桃園豆花攤「請醫護免費吃」...還可外送　霸氣宣言網推爆：超暖又有氣度

▲豆花攤位在桃園觀光夜市內。（圖／翻攝自「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

記者周亭瑋／綜合報導

面對新冠肺炎魔爪蔓延，醫護人員紛紛奉獻己力，站前線抵抗病毒。桃園一間豆花攤為了慰勞他們的辛勞，決定免費請吃甜品，除了不限科別外，若不方便前往，還能透過外送平台點餐。

老闆在「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」帥氣發文，表示自己是在桃園夜市擺攤30多年的店家，近日新冠肺炎日趨嚴重，看第一線醫護人員如此的辛勞，於是想盡棉薄之力貢獻給社會。

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他指出，所有醫護相關人員，不論是醫美、牙醫、各類中西醫、藥劑師，還是護理師，只要出示員工證，即可完全免費任選一份店內產品，而且也無須其他消費。

▲老闆很有愛阿。（圖／翻攝自「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

po文一出，獲得廣大迴響，網友們紛紛大讚，「您的思想很正面，這樣的大愛精神也令人敬佩與學習，這社會真的很需要多一點像您這麼溫暖有愛的人」、「用新台幣讓你賣到來不及送」、「對老闆氣度，只能獻上膝蓋了」、「有愛心的人一定會有好報~推」、「豆花好吃，桂圓薑母茶也好好喝」。

有鑑於許多醫護人員可能無法前往，老闆表示，也可使用外送平台，如Uber、熊貓、戶戶送點餐，備註說明自己是醫護人員即可，不需任何證明。

對此，不少熱心網友擔憂，怕愛心被濫用。對此，老闆更霸氣回應，「其實，有心人真的濫用這樣的愛心，代表他們可能是真的需要，一樣是貢獻社會，不差這一點。我們不妨祝福他們，希望哪天這些人也可以成為替這社會貢獻些什麼的人。」

店家資訊

店名：冬瓜粉圓豆花

店址：桃園市桃園區北埔路31號（桃園觀光夜市內）

時間：18:00-00:30