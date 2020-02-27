　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼彰化日信藥局排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲排隊示意圖。（圖／記者唐詠絮攝）

記者張嘉晏／綜合報導

為防範新冠肺炎（COVID-19），民眾日前瘋搶酒精和口罩，各地幾乎都可見到大排長龍的景象。有網友對此就好奇，台灣人愛排隊已不是新聞，好奇綜合以往經驗，台人瘋排什麼東西令人印象最深刻。貼文一出，眾人超推「蛋塔」、「雷神巧克力」等，掀起一波討論。

鄉民26日在PTT八卦版以「台灣人一窩瘋（蜂）排什麼最讓你印象深刻」為題發問，他舉出4個例子，首先最經典就是1990在台掀起熱潮的「葡式蛋塔」，誇張到許多原本賣鹹酥雞、包子的小攤販都跟著轉賣蛋塔。

請繼續往下閱讀...

▲▼這裡的蛋塔皮多達60層。（圖／記者陳建竹攝）

▲蛋塔。（圖／本報資料照）

第二則是速食業者推出的「Hello Kitty系列娃娃」贈品，不少人衝著娃娃而來，甚至買了漢堡卻不吃。再來則是電信業者的「499之亂」，以及不定時就會出現的衛生紙瘋搶潮，好奇大家的看法為何。

貼文一出，掀起網友們一陣熱議，「甜甜圈」、「雷神巧克力」、「髒髒包」、「厚奶茶啊！現在滿滿沒人搶」、「kitty 還上新聞」、「胖老爹」、「衛生紙真的史上最智障」、「衛生紙之亂還上國際媒體，只有最扯沒有更扯」、「跟歪腰郵筒拍照」、「清玉」。

不過多數人印象最深的還是蛋塔，當時消費者需求大增，許多蛋塔店如雨後春筍般冒出，卻在退燒後快速衰退、出現倒閉潮，事後還衍生出「蛋塔效應」一詞，「蛋塔真的很誇張」、「絕對是蛋塔」、「 KITTY跟蛋塔，到現在會覺得不可思議」、「看標題就想到蛋塔」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
快訊／建中學生驚傳墜樓　全身傷送醫搶救
北市大醫院感染科醫師失聯　女兒租屋處破門...驚見已倒地身亡
北市保全「疑染不明肺炎」與街友互毆暈倒亡！採檢結果出爐
居家隔離14天...他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

義大利旅遊警告！當地仍有317人　觀光局：未出團「扣必要費用後全額退費」

愛他就想獨占他！超愛吃醋星座女TOP4　牡羊天天緊迫盯人、處女嚴防情敵　

北市女猝死疑新冠肺炎　指揮中心：可協助檢驗、將進一步瞭解

她早就在「斜槓」！韓良露拍影片又寫女性主義專欄　逝世5週年特展

買不到布口罩自己做！新北市圖金山分館　免費出借縫紉機

MUZIK／表演可看　肺炎要防

研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

義大利旅遊警告！當地仍有317人　觀光局：未出團「扣必要費用後全額退費」

愛他就想獨占他！超愛吃醋星座女TOP4　牡羊天天緊迫盯人、處女嚴防情敵　

北市女猝死疑新冠肺炎　指揮中心：可協助檢驗、將進一步瞭解

她早就在「斜槓」！韓良露拍影片又寫女性主義專欄　逝世5週年特展

買不到布口罩自己做！新北市圖金山分館　免費出借縫紉機

MUZIK／表演可看　肺炎要防

研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

道不遠人，人無異國　中國大使館急贈大邱2.5萬個口罩

台北市議員王浩踢爆：社會局囤積11萬片口罩沒發

卓冠廷26日攜妻北上見游錫堃　洪慈庸今獲聘立法院顧問

銅鑼灣書店桂民海重判十年　陸委會：中共一貫手法打壓人權

張本渝凍卵7年「找不到男人！」　認了有曖昧對象...曝無法交往原因

境外IP貼假疫情+韓電影聳動劇照　「尸體、保安」用語露餡

中職／小龍女轉戰樂天　筠熹惡補百首應援　穿7要為猿帶來幸運

北市65歲醫「發燒上班」！工作3天神隱　女兒破門見屍崩潰

4歲兒子開學了…每天弄丟口罩！　蕭彤雯妙用「防丟失道具」網呼：超實用

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

新加坡「超強對策」回應台口罩禁令

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

確診印尼看護2醫院趴趴走　抖音直播高調洩密

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期

已跟媽祖上香稟告延期　顏清標證實了

更多熱門

相關新聞

居家隔離14天「租屋獨住怎買飯」　網秒解

居家隔離14天「租屋獨住怎買飯」　網秒解

新型冠狀病毒在全球蔓延，不少國家都為防疫制定相關緊急措施，入境過疫情嚴重的地區者必須居家隔離14天，確定未染病才能解除隔離。就有網友在PTT的Gossiping板上好奇問卦「居家隔離的獨居人怎麼買飯？」文中表示，「在外獨居租屋的人，如果被隔離在租屋處一個人生活，請問要怎麼買飯？」

蚊子超難打　他好奇：是不是進化了

蚊子超難打　他好奇：是不是進化了

中港台都經歷SARS...僅台記取教訓？

中港台都經歷SARS...僅台記取教訓？

PTT貼文「和平醫院封院」　北科大碩士生慘了

PTT貼文「和平醫院封院」　北科大碩士生慘了

台星圈粉「499到期」用戶

台星圈粉「499到期」用戶

關鍵字：

PTT排隊蛋塔Hello Kitty衛生紙499之亂

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面