台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

▲排隊示意圖。（圖／記者唐詠絮攝）

記者張嘉晏／綜合報導

為防範新冠肺炎（COVID-19），民眾日前瘋搶酒精和口罩，各地幾乎都可見到大排長龍的景象。有網友對此就好奇，台灣人愛排隊已不是新聞，好奇綜合以往經驗，台人瘋排什麼東西令人印象最深刻。貼文一出，眾人超推「蛋塔」、「雷神巧克力」等，掀起一波討論。

鄉民26日在PTT八卦版以「台灣人一窩瘋（蜂）排什麼最讓你印象深刻」為題發問，他舉出4個例子，首先最經典就是1990在台掀起熱潮的「葡式蛋塔」，誇張到許多原本賣鹹酥雞、包子的小攤販都跟著轉賣蛋塔。

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▲蛋塔。（圖／本報資料照）

第二則是速食業者推出的「Hello Kitty系列娃娃」贈品，不少人衝著娃娃而來，甚至買了漢堡卻不吃。再來則是電信業者的「499之亂」，以及不定時就會出現的衛生紙瘋搶潮，好奇大家的看法為何。

貼文一出，掀起網友們一陣熱議，「甜甜圈」、「雷神巧克力」、「髒髒包」、「厚奶茶啊！現在滿滿沒人搶」、「kitty 還上新聞」、「胖老爹」、「衛生紙真的史上最智障」、「衛生紙之亂還上國際媒體，只有最扯沒有更扯」、「跟歪腰郵筒拍照」、「清玉」。

不過多數人印象最深的還是蛋塔，當時消費者需求大增，許多蛋塔店如雨後春筍般冒出，卻在退燒後快速衰退、出現倒閉潮，事後還衍生出「蛋塔效應」一詞，「蛋塔真的很誇張」、「絕對是蛋塔」、「 KITTY跟蛋塔，到現在會覺得不可思議」、「看標題就想到蛋塔」。

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