花蓮有機農業再升級！產官學專家擘畫　促進專案辦公室揭牌　

▲「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」揭牌典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府27日上午舉行「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」揭牌典禮暨有機農業推廣活動，希冀在健康、生態、公平、謹慎等有機四原則之下，讓有機在台灣更普及，同時為花蓮有機農業迎來最新一波的升級行動。

順應有機3.0時代浪潮，由縣長徐榛蔚領軍的跨局處「有機農業促進專案辦公室」誕生，邀請19位產官學專家擔任諮詢委員，共同擘劃花蓮縣有機農業發展藍圖，擬定有機農業領航發展計畫，期待透過跨局處共同合作努力，將花蓮打造為有機農業首都，作為全國推動有機農業的模範領頭羊。

▲宜蘭大學有機中心主任鄔家祺致詞。

花蓮縣政府為推廣有機農業，從2015年首創有機農業驗證費用差額補助政策，減輕農民加入有機驗證需自行負擔的成本，更同步提供縣立國中、小學午餐每週一天「有機蔬菜日」，後續也在2017年加碼推動學校午餐有機米月，讓學生從小培養消費在地優質有機農產品的精神，2019年辦理全國有機農業論壇，邀集國內眾多農產、水產及畜產專家、產業界達人，分享成功案例與轉型契機。

從台灣有機農業推動之初，花蓮縣就積極響應，在中央、地方各級政府機關、農民團體、農民、販售者、消費者大家共同努力下，花蓮縣在有機領域創造了許多的「第一」，像是富里鄉「羅山有機村」在民國91年就成為台灣第一個有機示範農村，還有2019年全國第一個國際酒店推廣有機農業，截至2020年1月行政院農業委員會農糧署統計資料，花蓮縣有機驗證戶數首度突破500戶、有機驗證面積已持續增加到2,433公頃，是有機驗證面積、農戶數都排名全國第一的行政區，也是唯一面積超過1千公頃的縣市，遙遙領先其他縣市，全國1／4的有機驗證面積在花蓮，除了有機水稻、有機蔬菜面積長期保持在全國第一外，有機特作雜糧類近半年也晉升為全國第一。

▲花蓮縣長徐榛蔚視察有機食材料理。

宜蘭大學有機中心主任鄔家琪也表示，花蓮成立第一個有機農業辦公室，未來會持續與所有夥伴推動有機農業，為有機農業近一份心力，讓有機農業不只是在農業上發展，還能推展到民眾的生活，也讓花蓮有機農業領航全台灣推展到國際。

揭牌活動現場展示一級有機農業產品、二級有機加工品及三級有機休閒農業外，還規劃DIY現場體驗區，由大廚教學示範有機食材製作壽司或飯糰，教導民眾在家自己做有機餐，並鼓勵在地餐廳、飯店、產後護理中心或月子餐等業者與在地有機生產者合作，展示使用有機食材餐點相關服務，促進本縣有機產業六級化發展，創造互利雙贏局面，期望在下一個階段繼續領航有機，創造幸福花蓮。

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