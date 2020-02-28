　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮有機農業再升級！產官學專家擘畫　促進專案辦公室揭牌　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」揭牌典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」揭牌典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府27日上午舉行「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」揭牌典禮暨有機農業推廣活動，希冀在健康、生態、公平、謹慎等有機四原則之下，讓有機在台灣更普及，同時為花蓮有機農業迎來最新一波的升級行動。

順應有機3.0時代浪潮，由縣長徐榛蔚領軍的跨局處「有機農業促進專案辦公室」誕生，邀請19位產官學專家擔任諮詢委員，共同擘劃花蓮縣有機農業發展藍圖，擬定有機農業領航發展計畫，期待透過跨局處共同合作努力，將花蓮打造為有機農業首都，作為全國推動有機農業的模範領頭羊。

▲「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」揭牌典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

宜蘭大學有機中心主任鄔家祺致詞。

花蓮縣政府為推廣有機農業，從2015年首創有機農業驗證費用差額補助政策，減輕農民加入有機驗證需自行負擔的成本，更同步提供縣立國中、小學午餐每週一天「有機蔬菜日」，後續也在2017年加碼推動學校午餐有機米月，讓學生從小培養消費在地優質有機農產品的精神，2019年辦理全國有機農業論壇，邀集國內眾多農產、水產及畜產專家、產業界達人，分享成功案例與轉型契機。

從台灣有機農業推動之初，花蓮縣就積極響應，在中央、地方各級政府機關、農民團體、農民、販售者、消費者大家共同努力下，花蓮縣在有機領域創造了許多的「第一」，像是富里鄉「羅山有機村」在民國91年就成為台灣第一個有機示範農村，還有2019年全國第一個國際酒店推廣有機農業，截至2020年1月行政院農業委員會農糧署統計資料，花蓮縣有機驗證戶數首度突破500戶、有機驗證面積已持續增加到2,433公頃，是有機驗證面積、農戶數都排名全國第一的行政區，也是唯一面積超過1千公頃的縣市，遙遙領先其他縣市，全國1／4的有機驗證面積在花蓮，除了有機水稻、有機蔬菜面積長期保持在全國第一外，有機特作雜糧類近半年也晉升為全國第一。

▲「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」揭牌典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚視察有機食材料理。

宜蘭大學有機中心主任鄔家琪也表示，花蓮成立第一個有機農業辦公室，未來會持續與所有夥伴推動有機農業，為有機農業近一份心力，讓有機農業不只是在農業上發展，還能推展到民眾的生活，也讓花蓮有機農業領航全台灣推展到國際。

揭牌活動現場展示一級有機農業產品、二級有機加工品及三級有機休閒農業外，還規劃DIY現場體驗區，由大廚教學示範有機食材製作壽司或飯糰，教導民眾在家自己做有機餐，並鼓勵在地餐廳、飯店、產後護理中心或月子餐等業者與在地有機生產者合作，展示使用有機食材餐點相關服務，促進本縣有機產業六級化發展，創造互利雙贏局面，期望在下一個階段繼續領航有機，創造幸福花蓮。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
32例確診看護友人「出現症狀」！任工廠晚班　送負壓隔離病房
路邊混血正妹竟是星二代！讀書遭霸凌「日本人不要跟她玩」
南韓確診飆破2千！增256例「全境2022人感染13死」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

砂石車剎車失靈「摩擦山壁減速起火」　消防車接力送水撲滅火勢

因應疫情　花蓮縣政府辦理之大型活動延期或停辦

新冠肺炎疫情延燒　花蓮5月4日前校園大型集會暫緩實施

花蓮有機農業再升級！產官學專家擘畫　促進專案辦公室揭牌　

嘉義市國中小學校外教學配套　需徵詢家長意願並做好防疫作為

嘉義市農民節表揚　46年小組長洪金本獲終身貢獻獎

嘉義城隍廟九華山地藏庵　捐防疫平安皂20萬個鼓勵勤洗手

228事件73週年追思紀念　黃敏惠：市府要作有溫度的戰鬥團隊

快訊／火焰沖天！南投鐵皮屋加蓋竄大火 　2人「腳麻，來不及跑」

減少疫情經濟衝擊　台南市提供減稅紓困、分期延期繳稅措施

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

20年心血燒光...「神父回收站」全毀　台灣人熱心捐款！法國爸爸忍淚道謝

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

砂石車剎車失靈「摩擦山壁減速起火」　消防車接力送水撲滅火勢

因應疫情　花蓮縣政府辦理之大型活動延期或停辦

新冠肺炎疫情延燒　花蓮5月4日前校園大型集會暫緩實施

花蓮有機農業再升級！產官學專家擘畫　促進專案辦公室揭牌　

嘉義市國中小學校外教學配套　需徵詢家長意願並做好防疫作為

嘉義市農民節表揚　46年小組長洪金本獲終身貢獻獎

嘉義城隍廟九華山地藏庵　捐防疫平安皂20萬個鼓勵勤洗手

228事件73週年追思紀念　黃敏惠：市府要作有溫度的戰鬥團隊

快訊／火焰沖天！南投鐵皮屋加蓋竄大火 　2人「腳麻，來不及跑」

減少疫情經濟衝擊　台南市提供減稅紓困、分期延期繳稅措施

洪慈庸任立院機要顧問　他警告執政黨：不怕2022選舉再慘敗？

「普丁替身」陰謀論成熱搜第一！他自曝「每次都拒絕」：我是真的

名廚「傑米奧利佛」台灣、香港分店驚傳歇業　臉書突襲式公告！老饕傻眼

巴黎時裝周／Chloé化身都市裡的吉普賽女郎　多材質領飾、垂墜耳環成焦點

華為有望重抱GMS？　傳Google已向美國政府申請恢復與華為合作

退冰好市多凱薩沙拉…她一擦番茄「衛生紙變泥黃色」！網嚇：真的吃土了

黎智英恐嚇記者「X你老母」全程曝光　列「刑事恐嚇」今晨自家被補！　

砂石車剎車失靈「摩擦山壁減速起火」　消防車接力送水撲滅火勢

因應疫情　花蓮縣政府辦理之大型活動延期或停辦

新冠肺炎疫情延燒　花蓮5月4日前校園大型集會暫緩實施

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

地方熱門新聞

南投鐵皮屋加蓋竄大火 　2人險受困

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

中華商場重現汐止雍和園區

台南供減稅紓困、分期延期繳稅措施

台南啟動社工關懷服務

家人被騷擾　顏清標：針對我就好

台北汽車美容業者送次氯酸水

桃園9區衛生所販售口罩　228連假不打烊

｢春櫻夜 鼓動茶鄉｣賞夜櫻紅天落日

吃貨救國　停辦遶境就買標哥水餃

高雄男疲勞駕駛自撞釀禍　警找沙土舖油漬防打滑

口罩輕鬆買　嘉縣衛生所假日不打烊

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

新竹市武漢肺炎指揮中心轉一級開設

更多熱門

相關新聞

保險業總部最多限2處　半年內整併完畢

保險業總部最多限2處　半年內整併完畢

金管會今（25）日預告「保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法」修正草案，明定將通訊處、展業處等更名為通訊處外，同時也規定壽險公司若總公司地方不夠，另外設立只能以一處為限，避免散落各處，預告期為60天，一旦上路後，壽險公司須在6個月調整完畢。

校門量體溫防塞車　台東警啟動護童專案

校門量體溫防塞車　台東警啟動護童專案

Linker Networks台南辦公室揭牌

Linker Networks台南辦公室揭牌

亞洲有機行銷智能中心揭牌營運

亞洲有機行銷智能中心揭牌營運

亞洲頂級A辦租金行情　僅台北、首爾被看好

亞洲頂級A辦租金行情　僅台北、首爾被看好

關鍵字：

有機農業升級專案辦公室揭牌擘畫 驗證羅山有機村

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

香港漁護署：確診病患家犬驗出冠狀病毒弱陽性

女大生診所打工補貼學費　遇貨車違規慘死輪下

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

疫情升溫！ㄚ頭餐飲王國業績直直落　哀喊：好後悔做餐飲

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

國民情婦懷孕了！閃嫁醫生3個月曬大孕肚

更多

最夯影音

更多
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！
35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面