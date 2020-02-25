校門量體溫防塞車！「新冠」衝擊開學首日　台東警全面護童

▲▼台東警方啓動「護童專案」，協助於校門口量測體溫落實防疫，同時保護學童遠離危害及維護交通安全。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

「開學囉」！台東縣警察局關山分局於25日開學日，由北至南各分駐(派出)所至學校門口執行護童專案，協同導護老師、志工媽媽及替代役等維護交通安全，而且有鑑於目前新型冠狀病毒肺炎，每位執勤員警都戴上口罩，也呼籲每位家長都能為小孩戴上安全帽及口罩，讓學童都能平安健康上學去！

因應新型冠狀病毒肺炎為維護學生的健康，學校延後開學至25日正式開學，校門口又恢復了以往的「人潮及車潮」，再加上落實防疫，學童進入校園在校門口就先量測體溫，台東縣警察局各分局啓動「護童專案」勤務，協同校方守護學童安全，以保護學童遠離危害及維護交通安全。

台東警方表示，在開學日起啓動護童勤務，除展現警察為民服務讓市民有感，更是維護轄內各校園學童於上、下學途中交通安全，同時落實婦幼安全，預防婦幼案件發生，建構本市學童快快樂樂上學、平平安安回家的安全友善學習空間。

台東警方除編排上(放)學「護童專案」勤務外，也呼籲學校及家長務必做好學童健康管理，若有發燒、咳嗽及四肢無力等症狀，請儘速通報就醫檢測，避免發生群聚感染。

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