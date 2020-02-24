　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

亞洲有機行銷智能中心揭牌營運　引領亞洲有機農業智能行銷風潮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 亞洲有機行銷智能中心揭牌營運 引領亞洲有機農業智能行銷風潮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 亞洲有機行銷智能中心揭牌營運，引領亞洲有機農業智能行銷風潮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2019年7月成為IFOAM Asia會員後，接續與IFOAM Asia共同成立亞洲有機行銷智能中心（the Center of Excellence for Intelligent Organic Marketing in Asia, CEIOMA），並在24日由副市長吳明機與IFOAM副主席兼任IFOAM Asia執行長張惠善、IFOAM Asia副主席Justinus Indro Surono及三好智子等外賓以及企業代表共同為中心揭牌，未來將作為引領亞洲有機農業智能行銷發展的重要基地。

副市長吳明機表示，為促進本市及臺灣有機產業與國際接軌，新北市政府是臺灣第一、也是目前唯一成為IFOAM Asia會員及亞洲地方政府有機農業促進會(Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA)的地方政府，並與IFOAM Asia合作舉辦亞洲有機青年論壇，搭建有機青年交流平台培育人才。

▲ 亞洲有機行銷智能中心揭牌營運 引領亞洲有機農業智能行銷風潮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 亞洲有機行銷智能中心啟用大合照。

吳明機說，新北市有機農業備受國際組織ALGOA認可，ALGOA也預計於今年在新北市設立「亞洲有機公共採購中心（ALGOA Center for Public Procurement, ACPP）」，於全球推動公共採購的概念、帶動有機農業整體成長。

來自印尼的Justinus Indro Surono表示，過去在ALGOA峰會上聽到新北市發表，新北市從2012年推動有機營養午餐政策，5年左右的時間，就讓全台有機產量增加約15倍；而新北市擁有400萬人口，為台灣最大城市，雖然不是大的產地，但透過城市消費力帶動全台有機農業起飛，這在國際間是非常具有特色的案例

Justinus Indro Surono則表示，因此IFOAM Asia與新北市政府合作成立CEIOMA，以及後續ALGOA希望在新北市設立ACPP，就是希望藉由這樣的行動力，推動亞洲及全球有機農業的發展。

▲ 亞洲有機行銷智能中心揭牌營運 引領亞洲有機農業智能行銷風潮。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市副市長吳明機與國際同濟會，亞太區主席羅昌鑑體驗操作智能平台訂購有機農產品。

農業局表示，CEIOMA已步入營運階段，致力於提供有機行銷模式輔導及諮詢，擔任孵化器角色協助創新優良方案發展並接軌國際，此外，也將著手開發線上資料庫、區塊鏈等認證系統，建立數位科技創新通路，結合城市消費力帶動有機發展。

農業局說，現下推動友善契作平台大聯盟，已有如奧丁丁、淨弼聯盟、彩田友善契作等多家企業組織響應，目前已有華電、研華、微軟與西門子等企業下單訂購，今年可望突破20家，希望首年可透過契作聯盟創造千萬元以上產值，未來逐步成長，5年內創造上億元商機!

另外，CEIOMA也預計在今年8月舉辦有機農業和創新行銷策略培訓，介紹世界有機市場現況，以及素食、公平貿易、清真認證、有機飯店等新趨勢，分享數位行銷新技術。

農業局表示，未來也會推動農友與新北市政府參與國際交流與國際有機商展。歡迎新北及全台農友加入智能中心及平台大聯盟，也邀請企業到契作平台訂購，支持兼顧食安與環境的臺灣有機產業。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

ET快訊
遭謝和弦狠嗆「荷蘭血統哪來的」　Keanna忍一天發聲了
血友病母子飛抵國門！名嘴傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」
Live／血友病童終於回家了！「母子返台」現場畫面直擊
快訊／恭喜！潘嘉麗宣布結婚！曬鑽戒照「我死會了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國中小學即將開學　大江購物和家長一起防疫大作戰

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣　黃偉哲：感佩企業為防疫人員送暖

積極培育在地AI人才與技術　Linker Networks台南辦公室揭牌

桃園成立新冠肺炎聯防醫療網　達成5大合作機制

新北推「水土保持服務列車」開跑　行動便民首站26日樹林區公所

桃園2工人更換涵管　遭土牆崩塌活埋死亡

亞洲有機行銷智能中心揭牌營運　引領亞洲有機農業智能行銷風潮

鄭文燦送大禮給原民　敬老卡申請年齡下修、族語認證補助提高

不畏疫情送人情　百位網紅比基尼辣妹遊台東

侯友宜主持第16次防疫應變會議　責成各局處速辦社區感染演練

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

「小虎隊」驚喜合體！　蘇有朋一見陳志朋淚崩了QQ

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

全國中小學即將開學　大江購物和家長一起防疫大作戰

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣　黃偉哲：感佩企業為防疫人員送暖

積極培育在地AI人才與技術　Linker Networks台南辦公室揭牌

桃園成立新冠肺炎聯防醫療網　達成5大合作機制

新北推「水土保持服務列車」開跑　行動便民首站26日樹林區公所

桃園2工人更換涵管　遭土牆崩塌活埋死亡

亞洲有機行銷智能中心揭牌營運　引領亞洲有機農業智能行銷風潮

鄭文燦送大禮給原民　敬老卡申請年齡下修、族語認證補助提高

不畏疫情送人情　百位網紅比基尼辣妹遊台東

侯友宜主持第16次防疫應變會議　責成各局處速辦社區感染演練

幕後／本來已啟動「二次千里送藥」　對岸突然放行血友病童返台

華為新摺疊機Mate Xs亮相　一支要價8.2萬

東奧組委會回應新冠肺炎：強行突破！　讓奧運成功「才是媒體的責任」

因應智慧手機RF需求　環球晶與格羅方德簽12吋SOI晶圓長約

正宮Keanna直播剛結束！　謝和弦「教別人A贍養費」開砲…失控燒衣吞火柴

新加坡基督生命堂再爆一例　公告：你們可以放心，我已經勝了世界

郭碧婷、向佐未登記結婚！向太曝背後內幕「扯總統蔡英文」

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」　恐慌指數增幅40%

拍照不用再套濾鏡！上鏡3步驟打造奢華奶油肌

武漢鬆綁封城令…上午公布下午就撤銷　環時總編：不相信且不舒服

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

錯收電費14年　台電找老阿嬤私了

男強脫婆婆手上真戒　換戴假戒

20年心血燒光！神父回收站湧捐款

宮廟藏軍火　警攻堅逮人

「史上最難」2020台灣燈會圓滿閉幕

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

陸客曾誇大牛牛肉麵便宜夠味！

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

海巡署第四岸巡隊55人捐熱1萬7000cc

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

百位網紅比基尼辣妹遊台東

桃園2工人　遭土牆崩塌活埋死亡

大老婆臉書嗆小三條件差

大牛牛肉麵有兩家　四維路撇清

更多熱門

相關新聞

侯友宜主持第16次防疫應變會議

侯友宜主持第16次防疫應變會議

防範新冠肺炎（COVlD-19）疫情，新北市長侯友宜24日一早主持第16次應變會議，責成衛生局與消防局等機關儘速規劃社區感染防疫演練，同時叮囑教育局做好開學防疫措施，他會不定點抽查。

開學前防疫！新北推「演練手冊」

開學前防疫！新北推「演練手冊」

板橋深丘福德宮贈復康巴士

板橋深丘福德宮贈復康巴士

落實行動治理走訪土城區里長座談

落實行動治理走訪土城區里長座談

土城埤林廣福宮獲贈匾額

土城埤林廣福宮獲贈匾額

關鍵字：

新北有機農業

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

血友病童母子搭機回台！父親說話了

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

劉真傳拆葉克膜　若裝人工心臟「可多活8-10年」

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面