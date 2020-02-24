▲ 亞洲有機行銷智能中心揭牌營運，引領亞洲有機農業智能行銷風潮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2019年7月成為IFOAM Asia會員後，接續與IFOAM Asia共同成立亞洲有機行銷智能中心（the Center of Excellence for Intelligent Organic Marketing in Asia, CEIOMA），並在24日由副市長吳明機與IFOAM副主席兼任IFOAM Asia執行長張惠善、IFOAM Asia副主席Justinus Indro Surono及三好智子等外賓以及企業代表共同為中心揭牌，未來將作為引領亞洲有機農業智能行銷發展的重要基地。

副市長吳明機表示，為促進本市及臺灣有機產業與國際接軌，新北市政府是臺灣第一、也是目前唯一成為IFOAM Asia會員及亞洲地方政府有機農業促進會(Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA)的地方政府，並與IFOAM Asia合作舉辦亞洲有機青年論壇，搭建有機青年交流平台培育人才。

▲ 亞洲有機行銷智能中心啟用大合照。

吳明機說，新北市有機農業備受國際組織ALGOA認可，ALGOA也預計於今年在新北市設立「亞洲有機公共採購中心（ALGOA Center for Public Procurement, ACPP）」，於全球推動公共採購的概念、帶動有機農業整體成長。

來自印尼的Justinus Indro Surono表示，過去在ALGOA峰會上聽到新北市發表，新北市從2012年推動有機營養午餐政策，5年左右的時間，就讓全台有機產量增加約15倍；而新北市擁有400萬人口，為台灣最大城市，雖然不是大的產地，但透過城市消費力帶動全台有機農業起飛，這在國際間是非常具有特色的案例

Justinus Indro Surono則表示，因此IFOAM Asia與新北市政府合作成立CEIOMA，以及後續ALGOA希望在新北市設立ACPP，就是希望藉由這樣的行動力，推動亞洲及全球有機農業的發展。

▲ 新北市副市長吳明機與國際同濟會，亞太區主席羅昌鑑體驗操作智能平台訂購有機農產品。

農業局表示，CEIOMA已步入營運階段，致力於提供有機行銷模式輔導及諮詢，擔任孵化器角色協助創新優良方案發展並接軌國際，此外，也將著手開發線上資料庫、區塊鏈等認證系統，建立數位科技創新通路，結合城市消費力帶動有機發展。

農業局說，現下推動友善契作平台大聯盟，已有如奧丁丁、淨弼聯盟、彩田友善契作等多家企業組織響應，目前已有華電、研華、微軟與西門子等企業下單訂購，今年可望突破20家，希望首年可透過契作聯盟創造千萬元以上產值，未來逐步成長，5年內創造上億元商機!

另外，CEIOMA也預計在今年8月舉辦有機農業和創新行銷策略培訓，介紹世界有機市場現況，以及素食、公平貿易、清真認證、有機飯店等新趨勢，分享數位行銷新技術。

農業局表示，未來也會推動農友與新北市政府參與國際交流與國際有機商展。歡迎新北及全台農友加入智能中心及平台大聯盟，也邀請企業到契作平台訂購，支持兼顧食安與環境的臺灣有機產業。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」