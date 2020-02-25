保險業總部最多只能2處　上路後6個月內要整併完畢

▲金管會預告修正草案，未來保險業總部增設以一處為限，施行後6個月內須完成整併。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（25）日預告「保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法」修正草案，明定將通訊處、展業處等更名為通訊處外，同時也規定壽險公司若總公司地方不夠，另外設立只能以一處為限，避免散落各處，預告期為60天，一旦上路後，壽險公司須在6個月調整完畢。

為因應實務作業的需求，金管會已完成「保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法」修正草案的研議，這次修正共有6大重點，首先是配合國內分支機構分為三級管理，增設服務中心；另為避免名稱混淆，將通訊處、展業處等其他分支機構修正為通訊處。

第二，考量保險業的分公司（分社）或涉及對外營業行為的異地辦公場所，遷移或裁撤恐影響員工權益，因此將員工安置計畫納入申請核准時應檢具的文件。

第三，增訂保險業因總公司、分公司營業執照所載地址有不敷使用者，可以在國內設置異地辦公場所，並以一處為限，主要是避免散落各處的情形；另外增訂異地辦公場所涉及對外營業行為者，其設置、遷移或裁撤應事先經主管機關核准；未涉對外營業行為者，則應報主管機關備查，並訂有該等場所不得有受理申辦保險業務等情況。

金管會保險局官員說明，異地辦公場所限於營業執照所載地址的同一地區設置，並以一處為限，而同一地區指的是除了台北市及新北市、新竹縣及新竹市、嘉義縣及嘉義市各視為同一區外，其餘以同一直轄市、同一縣市作為同一地區。

第四，增訂保險業得視需要設立電腦中心、教育訓練中心、電話客服中心或倉庫非供對外營業用的場所，以及該場所設立、遷移與裁撤程序，但不得有受理申辦保險業務。

第五，配合國內分支機構增加服務中心層級，增訂服務中心設立、遷移與裁撤程序、得辦理的業務範圍及服務中心主管資格條件，同時也考量現行保險業在國內機場航廈內，設置保險櫃台提供保險服務，因此增訂設立、遷移與裁撤程序及得辦理的事項；第六，該辦法上路後，保險公司須在6個月調整國內分支機構。