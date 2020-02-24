積極培育在地AI人才與技術　Linker Networks台南辦公室揭牌

▲台南市長黃偉哲、Linker Networks創辦人及首席執行官謝源寶、資策會副執行長蕭博仁等人，共同揭牌宣示人工智慧發展中心進駐台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

投資近6千萬的Linker Networks美商寶蘊凌科網路科技有限公司台南辦公室落腳友愛市場，台南市長黃偉哲、Linker Networks創辦人及首席執行官謝源寶、資策會副執行長蕭博仁等人，24日共同揭牌宣示人工智慧發展中心進駐台南正式營運。

Linker Networks目前已進用200名在地學子，未來將持續擴增招募至250人，為AI發展再添新動能；台南市議員沈震東、蔡筱薇也親自到場關心。





AI人工智慧能夠幫助企業處理與分析更多類型、更大量的資料，節省百分之8、90以上的人工時間；黃偉哲認為，人工智慧為這個時代的經濟發展提供新的能量，對於提升台灣科技的發展及國際競爭力有正向助益。



黃偉哲也讚賞Linker Networks的技術獲得許多大廠的認可，未來發展可期，特別感謝Linker Networks為台南16所大專院校青年學子提供進入AI領域多元學習的機會。



黃偉哲指出，目前AI功能在交通、醫療等多項領域上都可見其蹤影，期待與Linker Networks的合作，共同培育台南在地AI人才；此外，值得一提的是，該公司台南辦公室選在友愛市場，為傳統市場注入新能量，是新舊融合、科技古城的創新典範，台南辦公室，白天晚上都發亮，是具有人文的科技發展基地。





Linker Networks創辦人謝源寶今日簡報指出，公司今年與國際大廠共同發展自駕領域，相關工作已開始在台南辦公室執行，未來計劃與德國、美國、韓國、新加坡等國際大廠共同發展數個跨領域AI專案，將國際專案引進台南，串聯在地人才、產業資源，共同打造台南成為AI國際發展基地。



資策會副執行長蕭博仁也表示，這次的合作可以將人工智能資安產業的相關技術落地，透過培育在地資安人才，提升數位競爭力，也將帶動南部資安產業的發展，促進產業升級。

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