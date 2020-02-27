洪慈庸落選重返立院！　藍中常委諷「洪酬庸」：她將成為民進黨不當黨產

▲洪慈庸。（資料照／記者李忠憲攝）

記者楊蕓／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，傳出立法院長游錫堃已任命洪慈庸為立法院顧問，比照13職等至14職等公務員，薪水約14萬至15萬元。對此，國民黨青年團總團長田方倫直言「她不是洪慈庸，是洪酬庸」，且還不是民進黨黨產裡面養的，而是用國家財產養的，直言洪將成為民進黨的不當黨產產物。

知情人士表示，立法院過去在前院長王金平主政時期，多任命任期屆滿或已退休的立委擔任立法院顧問，不過在2016年由前立法院長蘇嘉全接掌國會後，大多改為任命未能連任或落選之立委，接連任命了前民進黨立委蔡煌瑯、高建智、李俊毅以及前立法院副秘書長王全忠等人擔任。

對此，田方倫直言，「她不是洪慈庸，而是洪酬庸」，證明只要對民進黨輸誠的人，從范雲、王浩宇、林昶佐、洪慈庸，不管選前或選後都十分照顧，就剩洪慈庸沒有民意代表身分，加入民進黨擔任有給職顧問，「還不是民進黨黨產裡面養的，而是用國家財產養的，未來也可以說洪慈庸是不當黨產的產物。」

田方倫表示，這更證明了蔡英文非常著重利益與派系分配，不斷團結小綠，成就正綠，把這些力量重新分化後，未來關注時代力量怎麼走，或者民進黨決定要壯大自己力量，是否併吞小綠值得觀察。