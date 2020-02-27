重返立院　洪慈庸獲聘立法院顧問月薪逾14萬

▲洪慈庸。（資料照／競總提供）



政治中心／綜合報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，休息數月後重回政壇，將接任立法院顧問。立法院26日公告，立法院長游錫堃任命洪慈庸為立法院顧問。洪慈庸辦公室對此表示，稍晚將統一回應。

依立法院組織法規定，立法院設院長、副院長各1人，由每屆立法委員於第1會期報到首日之預備會議中互選產生，任期與該屆委員同。院長擔任院會及全院委員會議之主席，綜理院務，若因事故不能視事時，由副院長代理。

另外，立法院置秘書長1人，特任，承院長之命，處理本院事務，並指揮監督所屬職員；副秘書長1人，職務列簡任第14職等，襄助秘書長處理本院事務；秘書長、副秘書長均由院長遴選報告院會後，提請任命之。

立法院其他的行政組織上有(1)秘書處；(2)議事處；(3)公報處；(4)總務處；(5)資訊處；(6)法制局；(7)預算中心；(8)國會圖書館；(9) 中南部服務中心；(10) 議政博物館；(11) 人事處；(12) 主計處。

同時，立法院置顧問1至2人，掌理議事、法規之諮詢、撰擬及審核事項；另置參事12至14人，掌理法規之撰擬、審核及院長指派之事項。

洪慈庸此次被游錫堃聘為立法院顧問，職務列簡任第13職等至第14職等，大概與部會次長同等級，薪資每月約14萬至15萬元左右。