「體恤民情，疼惜市長」桃園龍德宮8天7夜遶境　改坐車縮短為6天

▲龍德宮遶境。（圖／翻攝桃園龍德宮四媽祖粉絲團臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

受到新冠肺炎疫情影響，桃園龍德宮原定8天7夜的遶境活動，26日進入彰化，清晨6時許公布縮段為6天，28日由徒步改為換坐車結束進香活動，大甲鎮瀾宮也跟進在臉書貼出公告，全力配合政府防疫延後遶境活動，而拱天宮白沙屯媽祖也跟著公布延期，讓全民及中央鬆了一大口氣。

桃園龍德宮昨天進到彰化鹿港天后宮，龍德宮清晨直播，宮主丁素珠表示，做出這樣決定，真得很難過、情非得以，但是為了成就所有宗教的一致作為，請政府所有長官、市長，原諒我們龍德宮，因為在出發的時候，並沒有接到通知說不能來，行程既定了，過程也很順利，老天爺也做主，進香這幾天以來，天氣都很好，媽祖疼惜大家。

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丁素珠指出，願意配合政府的防疫政策，在邁向第5天、第6天就要回到龍德宮，下午一路到大雅大雅永興宮，明天預定苗栗天后宮，後天到湖口顯聖宮，都將改成坐車，從駐駕改成停駕，明天下午就會回到龍德宮，從8天的進香行程縮短成6天。

丁素珠表示，龍德宮進香是一年一度最大活動，也以歡喜心，接受每個發聲，並去承擔，今天代表龍德宮發出這個消息，和大家告知，希望成就所有宗教一致作為。並向全有人說聲抱歉。

▲龍德宮為香客量額溫。

龍德宮今天行經彰化和美一路到大雅，明天全部改坐車，到苗栗天后宮及新竹湖口顯聖宮，明天下午抵達龍德宮回鑾安座。

桃園龍德宮聲明如下：

昨晚奉四媽祖聖示，今晨6:30本宮在鹿港天后宮直播，由宮主丁素珠發佈訊息:

響應政府防疫，配合政策及民意，

聖母體恤民情，疼惜鄭市長，不忍讓市長遭受輿論攻擊壓力

為此行程及規模調整簡化，提前回駕桃園龍德宮，於明日下午4點入廟。

對於沿路宮廟，原定設香案接駕因此必須取消，造成困擾，深感歉意。

感謝各界對桃園龍德宮的護持及關心，無限感恩！

中華民國109年2月27日上午7:00



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