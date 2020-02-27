游錫堃：擔任院長秉持「無我」態度　政績不會是最大考量

▲游錫堃接見台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃27日在立法院秘書長林志嘉、立法院秘書處處長吳慧玲以及立法院法制局局長陳清雲的陪同下，接見台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍一行等14人。游錫堃表示，擔任院長是「無我」的態度，政績不會是最大考量，最重要的是要主持國會行政，在朝野協商時秉持職權中立、議事中立，提升議會品質及議事效率。

游錫堃致詞時表示，非常歡迎陪審團協會以及長期關注台灣司法改革議題的台灣永社、台灣社、台灣北社、台灣公民參與協會、公督盟等團體的好朋友一起在立法院見面，讓他也能透過這個機會聆聽及研究司改議題。

游錫堃說，自己擔任院長是「無我」的態度，政績不會是最大考量，最重要的是要主持國會行政，在朝野協商時秉持職權中立、議事中立，提升議會品質及議事效率。至於提出法案推動新制度的過程以及成敗，在策略上促進各黨團委員的共識「是很重要的」。

游錫堃指出，亞洲國家包含台灣，由於受到儒家思想的影響較大，應用在民主政治上相對較封閉，「學而優則仕」的觀念讓學者及知識份子進入公共政策的決策系統。所以他也希望這些優秀的公職人員或學者專家，不只是擁有專業素養，也期待能更具有民主經驗及素養，讓民間多元的聲音及生活經驗融入公共政策與司法體系。

鄭文龍則認為，台灣需要陪審團制度，法律人是法律技術專業，但人民的生活經驗是多元的，有人民加入審判才能讓司法更民主、更透明。另外，鄭文龍也恭喜游錫堃成為台灣史上曾擔任過行政院長的立法院長，讚許游錫堃具有豐富的行政經驗，未來能為台灣做更多事。

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