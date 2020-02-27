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中醫輔助療法抗擊新冠肺炎　「宣肺化痰」關鍵藥材曝光

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▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲女中醫發文指出，利用中藥輔助治療新冠肺炎。（示意圖／翻攝自新華網）

記者林彥臣／綜合報導

自從中國武漢爆發新冠肺炎（COVID-19）以來，除了實施各種措施阻止疫情擴散之外，也試圖嘗試以各種療法幫助感染病患恢復,，在大陸的社群網路上，就流傳了一段以中醫輔助療法抗擊新冠肺炎的全程紀實。

根據微信公眾號「針會天下」（acucncom）指出，一位女中醫收治了30個新冠肺炎病人，並且觀察整個治療週期上的變化，他們發病的時間都比較接近，入院時間都是2月4日，幾乎都是同一天，少數病人是2月5日入院的，所以他們的病情的發展是很規律的，也能夠做一個小範圍的臨床觀察。

▲▼女中醫紀錄使用麻黃治療新冠肺炎前後的舌苔變化。（圖／翻攝自微信公眾號：針會天下（acucncom））

▲▼女中醫紀錄使用麻黃治療新冠肺炎前後的舌苔變化。（圖／翻攝自微信公眾號：針會天下（acucncom））

▲▼女中醫紀錄使用麻黃治療新冠肺炎前後的舌苔變化。（圖／翻攝自微信公眾號：針會天下（acucncom））

女中醫觀察指出，幾乎所有的病人都會發燒，有少數的病人不發燒但會有一些惡寒的表現，多數的病人手腳都是冰涼的，有的有汗，有的可能沒有汗，還有很多病人會出現頭痛、噁心、口苦咽乾等等這些表現，另外最重要的一個特徵就是咳嗽，這些病人大多都是乾咳，也有一小部分病人，他會出現咳痰的這種表現。舌苔幾乎都是白膩、厚膩或者白厚的那種舌苔。

女中醫認為，這批病人，主要是以寒濕為主，痰濕壅肺，形成了這個新冠肺炎，因為他們的醫院是中西結合醫院，所以使用中西醫結合的治療方法，西醫治療方案主要是口服「奧司他韋」和「阿比多爾」等抗病毒藥物。

中醫的治療方案主要以小柴胡湯、柴胡桂枝湯、麻黃湯、麻黃加術湯、麻黃附子細辛湯、瓜蔞薤白半夏湯等經方，進行合方加減化裁，在整個治療過程中，不管選擇哪一個方子，可能對所有的病人都會用到這樣一味藥，那就是「麻黃」。

女中醫強調，使用麻黃，側重於「宣肺化痰」的目的，病人會出現暫時性咳嗽加重的現象，但這種咳嗽加重會帶有大量的痰咳出來，很多病人就反應，他把這個痰咳出來以後，他會覺得整個呼吸會通暢很多。

中藥裡的麻黃竟成為不肖業者製毒的原料。(圖／中國科學院)

▲女中醫認為麻黃具有宣肺化痰的效果。(圖／中國科學院)

另外，30幾個乾咳的病人反映，呼氣是不受影響的，但是吸氣很難吸進去，女中醫也堅持使用麻黃給他們進行治療，經過16天的治療，所有的重症病人全部都轉成輕症病人，然後輕症病人絕大多數都已經出院了。

女中醫強調，並不是說麻黃一定能夠應用於整個疫情，我只是覺得針對這30個病人來講，麻黃劑確實有它非常驚人的效果，中醫治療無創，副作用相對較小，不僅對輕中度新冠肺炎有效，還能明顯地減少危重症的發生，但是需要功底極其紮實的醫生才可以。

 

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