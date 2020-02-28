新冠肺炎義大利增至17死　瑞士新增2起病例

▲新冠肺炎義大利增至17死。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社羅馬/日內瓦27日綜合外電報導

義大利民防局今天表示，新增3起2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）死亡病例，義國死亡數攀升至17人；瑞士當局也證實增加兩起確診病例，總數來到6起。

義大利官員指出，確診數已由528增加至650，新增病例大多位於北部的倫巴底大區（Lombardy）與威尼托大區（Veneto）。

瑞士衛生當局今天說，新增兩起病例，分別是大約30歲的女性與26歲的男性，這兩人一週前左右都曾去過義大利北部。