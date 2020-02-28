　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠肺炎義大利增至17死　瑞士新增2起病例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎義大利增至17死。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社羅馬/日內瓦27日綜合外電報導

義大利民防局今天表示，新增3起2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）死亡病例，義國死亡數攀升至17人；瑞士當局也證實增加兩起確診病例，總數來到6起。

義大利官員指出，確診數已由528增加至650，新增病例大多位於北部的倫巴底大區（Lombardy）與威尼托大區（Veneto）。

瑞士衛生當局今天說，新增兩起病例，分別是大約30歲的女性與26歲的男性，這兩人一週前左右都曾去過義大利北部。

ET快訊
WHO：新冠病毒擴散中國以外44國　疫情處關鍵期…承認恐全球
香港首例！家犬新冠病毒呈「弱陽性反應」　傳主人是確診女富商
史上最慘！疫情血洗美股狂洩1190點　4天2刷「單日最大跌幅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO：新冠病毒擴散「中國以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

新冠肺炎義大利增至17死　瑞士新增2起病例

臉書憂新冠肺炎疫情　取消年度F8開發者大會

荷蘭失守！新冠肺炎出現1確診　日前去過義大利北部

疫情血洗美股！道瓊狂洩1190點　4天2刷「單日最大跌幅」

日本麥當勞不讓員工戴口罩　背後原因曝光

首席AV女優自爆：超級球星要追她　伊布、貝克漢被點名

看見2歲女兒尿床！狠媽抱起「丟進滿水浴缸」...冷血等溺斃　超慘下場出爐

不斷更新／日本本土確診破200人…北海道重災區54例　加拿大也再添1例！

男童燒到近40度確診！北海道「單日新增15例」　日本境內感染達214人

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

20年心血燒光...「神父回收站」全毀　台灣人熱心捐款！法國爸爸忍淚道謝

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

WHO：新冠病毒擴散「中國以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

新冠肺炎義大利增至17死　瑞士新增2起病例

臉書憂新冠肺炎疫情　取消年度F8開發者大會

荷蘭失守！新冠肺炎出現1確診　日前去過義大利北部

疫情血洗美股！道瓊狂洩1190點　4天2刷「單日最大跌幅」

日本麥當勞不讓員工戴口罩　背後原因曝光

首席AV女優自爆：超級球星要追她　伊布、貝克漢被點名

看見2歲女兒尿床！狠媽抱起「丟進滿水浴缸」...冷血等溺斃　超慘下場出爐

不斷更新／日本本土確診破200人…北海道重災區54例　加拿大也再添1例！

男童燒到近40度確診！北海道「單日新增15例」　日本境內感染達214人

1148名滯留台人申請返台　湖北台辦：台灣方面拒絕「共同執飛方案」

韓國瑜直播擠聖代「腰折爆粗口」　女粉捧場生信心：我從小就冰雪聰明

金所炫剪中短髮率性可愛！5款韓妞最愛髮型必須筆記　選對弧度馬上瘦臉

連假首日國道「5地雷路段」爆車潮　國5最慘估一路塞到下午4點

228連假「限時咖啡優惠」先看！超商大杯美式3杯100元、中熱拿第2杯1折

WHO：新冠病毒擴散「中國以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

俄羅斯Su-34轟炸敘利亞反抗軍　土耳其發射「刺針飛彈」還擊

新冠肺炎義大利增至17死　瑞士新增2起病例

臉書憂新冠肺炎疫情　取消年度F8開發者大會

全港首例！家犬新冠病毒呈「弱陽性反應」　傳主人是香港確診女富商

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

國際熱門新聞

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

快訊／伊朗副總統確診感染新冠肺炎

首席AV女優自爆：超級球星要追她

見2歲女尿床！她丟浴缸溺死下場曝

美股連4狂洩1190點！歐洲3股跌破3％

日本麥當勞不讓員工戴口罩　背後原因曝光

北海道增15人　日本境內破200例

日本本土200例　北海道重災54例

教宗方濟各身體不適　取消羅馬彌撒

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

義大利淪新冠肺炎重災區！蘇煥智揭關鍵

WHO：病毒擴散中國以外44國　可能全球大流行

僅2確診「疫苗開發速度超前」　俄羅斯曝5新冠病毒疫苗原型

更多熱門

相關新聞

臉書憂新冠肺炎疫情　取消年度F8開發者大會

臉書憂新冠肺炎疫情　取消年度F8開發者大會

臉書公司（Facebook）今天宣布，由於擔心2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情可能蔓延，決定取消今年的年度F8開發者大會。

全港首例！家犬新冠病毒呈「陽性反應」

全港首例！家犬新冠病毒呈「陽性反應」

新冠肺炎　荷蘭出現首例確診

新冠肺炎　荷蘭出現首例確診

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光

日捐物資助武漢　中國網友：該捐點東西了

日捐物資助武漢　中國網友：該捐點東西了

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

國民情婦懷孕了！閃嫁醫生3個月曬大孕肚

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／林口男員警疑「感情因素」輕生命危

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

獲聘立院機要顧問月薪12萬　洪慈庸說話了

王陽明女兒「混血側臉」罕見曝光

更多

最夯影音

更多
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！
35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面