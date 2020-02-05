讓白領女窒息的愛！　臉上長痘被男友要求化妝約會超崩潰

作者：楊楊

摘自：《這世界很煩，但你要很可愛》

永遠別試圖踮起腳尖去愛一個人

算命先生說小趙七月時會紅鸞星動。碰巧的是，剛入七月，還真的有人幫她介紹男朋友。聽說是在國外讀完法律剛剛回國，長相俊秀，家境殷實。

於是，萬年單身的姑娘終於脫單了。每隔一段時間，死黨們自然要八卦一番。

請繼續往下閱讀...

有一天小趙在群組裡沒頭沒腦地發了一句：「我以前怎麼沒發現自己這麼差勁？從前你們為什麼不提醒我？」說是群組，也不過是五個閨密組成的小群。小趙突然這麼一句話，著實驚了我們一下。

小趙雖不是什麼富家千金，但憑著自己的努力，如今也是個資深白領。找男朋友還是有自己內心標準的，而且她可是我們幾個裡，第一個敢穿露背裝的女孩。她的畢業論文，都是圍繞女權議題展開的。

到底發生什麼事，會讓一個這麼有自信的女孩，說出如此否定自己的話？

小趙給我們介紹了一下她這位「優秀」的男朋友。

小趙發了幾張美美的旅行照給對方，對方只回覆一個笑臉的表情；小趙說自己喜愛南方菜系，有家新開的餐廳不錯，想去嘗嘗，對方回了個「哦」；小趙約他去看電影，對方不是加班沒時間，就是下班要聚餐；小趙在午休時間找他一起

用餐，對方卻說自己不在公司，其實那個男人明明就坐在休息室裡玩《王者榮耀》。

愛情這幕對手戲，完全變成小趙自導自演的獨角戲。

對方已經把你的一片真心撕得七零八落，你卻還在一次次低聲下氣、忍耐遷就，雙手捧上那顆被卑微籠罩的真心，含情脈脈地說：「我在這裡，你看得到我嗎？」但對方呢？應該是連眼皮都懶得抬一下吧。

別氣急敗壞抱怨命運在你的生活裡安插一個渾蛋，那分明就是你自己面帶笑容、深情款款地往坑裡跳的。

小趙身高一百七，雖非細腰不堪一握，但也是勻稱有型。有次難得兩人一起逛街，小趙滿心歡喜地，穿了一件很顯膚色的紅色吊帶連衣裙去赴約，對方看到的第一眼，說了句：「原來你喜歡這種鄉村顏色啊。」這條裙子就被小趙掛在衣

櫃最裡面，再也沒穿過，並被她在心裡貼上羞恥的標籤。

由於工作壓力大，小趙的額頭上偶爾冒出幾顆痘痘。對方便一臉嫌棄地問她，可不可以下次見面之前畫好妝？

一個姊妹怯怯地問道：「這男的不是在玩幽默吧？」

小趙猶豫了一下：「我也不知道，但是他昨天還批評我背的包包難看，口紅色號不適合。不管是不是真的，我心裡真的不舒服啊！」

我實在是聽不下去了，忍不住打斷：「人家都這麼明顯嫌棄你了，還問真的假的。」

姊妹們頓時安靜下來。

恕我直言，這種喜歡用語言暴力打壓你，來獲取自我優越感的男人，離得越遠越好。

對方喜歡齊耳短髮，小趙剪掉了心愛的長髮；對方喜歡打遊戲，小趙盤算著幫他買個什麼樣的滑鼠和鍵盤玩得更靈活；對方喜歡運動鞋，小趙託朋友從美國寄回一雙限量版球鞋送給他……

儘管她做了這麼多事情，男人對她依舊是不冷不熱的態度。在朋友面前，還擺出一副高高在上的模樣。

幾個月之後，小趙對我說：「我決定分手，我覺得自己好累好累，像是快窒息了。」

我想，小趙一定是徹底寒了心，才知道什麼叫作「自作多情」。

一個人若是心裡有你，你根本不必討好；若是心裡壓根沒有你，那更加不必。

不對等的戀愛關係，說到底都是深情的那個人賦予對方的權利。愛情雖然沒有絕對的公平，但長期嚴重失衡，一定是不會長久的。若不想下半輩子都活在自卑的陰影裡，趕緊遠離那些不欣賞你的伴侶才是上上之策。

永遠都不要踮起腳尖去愛一個人，一開始就重心不穩的感情，遲早是要垮掉的。與其厚著臉皮、忍著性子去取悅一個不可能的人，還不如忍痛放手，成全他也成全你自己。

別再信「不放手的才叫真愛」、「愛一個人就是卑微到塵埃裡」這種話，在現實的愛情裡，即便是你卑微到塵埃裡，也開不出一朵花來。

愛情不是一件透過努力就能實現的事，你再怎麼取悅迎合，也填不滿感情的無底洞。愛情很美，世界也很好，但如果你身邊站錯了人，那你的全世界也就都錯了。

父母辛苦將你養大，可不是為了讓你在一個男人面前委曲求全、痛苦不堪的。

你在父母的寵愛裡長大，你要找的，也是一個能給你呵護、懂得欣賞你的人。

你只有在這樣的感情中才能真正成長起來，透過這樣的感情來感受這個世界的美好，他會讓你懂得如何看清自己，進而完善自己，變成越來越好的自己。

小姐，你喜歡的人也是凡人，是你的喜歡為他鍍上金身。

切記，不管你愛上誰，都不要在感情過程中忽視自己的感受，忽視自己在這段愛情當中，是否真的獲得快樂。

★本文經幸福文化授權，摘自《這世界很煩，但你要很可愛》。