大甲媽遶境新港奉天宮　萬瓶消毒隨身瓶優先提供給學校、民宿

▲大甲鎮瀾宮鄭銘坤副董事長出席新港奉天宮會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮日前邀集地方仕紳，社團領袖於香客大樓召開大甲媽祖遶境新港防疫會議，嘉義縣政府代表及地方議員，大甲鎮瀾宮鄭銘坤副董事長也參加防疫會議。主要針對台灣及嘉義地方各界對於下個月即將起跑的大甲媽祖遶境活動一案，提出討論。縣長翁章梁27日出席居家檢疫記者會時對於遶境活動延期也抱持樂觀態度。

▲新港奉天宮與各界討論大甲媽遶境一事。（圖／記者翁伊森翻攝）



新港奉天宮董事長何達煌表示，大甲媽祖遶境活動今年已經邁入第33年，目前新冠肺炎疫情全球陸續傳出確診病例，咱台灣政府也正努力控制中，人心惶惶之際，需要宗教信仰的力量來安定民心，凝聚正能量，召開會議的主要目的是，讓大家都可以提出想法及意見，配合中央及地方政府的防疫政策，來迎接大甲媽祖及來自全國各地的隨香信眾。

翁章梁表示，由於此次疫情影響，縣府、新港地區都希望大甲媽遶境可以延期或停辦，但若真需舉辦，縣府也都將與廟方、公所做出高度防疫，對於疫情有不可預測風險，最主要還是擔心社區感染，樂見最後活動延期。



嘉義縣政府民政處宗教禮俗科林長連科長表示，日前府內會議將全力協助新港鄉進行防疫工作，擬於各大出入口設置消毒門架，噴灑二氧化氯進行消毒，關於設置地點及形式，也將與專業防疫專家單位討論。

新港鄉各界也將全力協助全鄉的防疫工作，並提供一萬隻的方便攜帶的消毒隨身瓶，優先提供給學校及提供住宿的民家索取。





►對抗病毒靠這瓶