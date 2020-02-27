1人能傳染2-3人！　鍾南山：鑽石公主號不准下船「策略失敗」

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

廣州今（27）日舉行記者會，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山就疫情防控回答許多問題。他也指出，目前仍不清楚新冠病毒是怎麼來的，以前是不是存在也不曉得。而對於鑽石公主號的應對措施，鍾南山也吐槽，不許下船的政策有點失敗。

鍾南山指出，這個世紀已經有三次冠狀病毒感染，所以凡是發現冠狀病毒感染，凡是一看有聚集性，馬上要非常嚴格處理。此次的新冠病毒到底是怎麼來的，目前還是不清楚，以前是不是早已存在我們也不知道，中間宿主應該不只有穿山甲一種。

▲鍾南山。（圖／翻攝自央視）

而針對日本對疫情的處理方法，鍾南山表示，日本確診病例裡，主要是「鑽石公主號」佔了很多，船上共3700多人，就有700多人確診。因此他認為，不許下船等著隔離的戰略實際上有點失敗。「我的看法是，這個船不管怎麼豪華怎麼大，實際上是一個閉路系統，極容易觸及傳染。」

鍾南山說道，在1月20日提出明確的「人傳人」和醫護人員被感染的事實，這對國家考慮病情防控起到了重要作用。武漢出現了大規模爆發，但是在其他城市並沒有大規模的爆發。這與以往傳染性很高的疫情很不一樣。「在我們看起來，1人能傳染大概2-3人之間，說明傳染速度很快。嚴重的患者傳染性還會更強」。