捐贈日本檢測試劑「今天送達」　陸外交部：同舟共濟的應有之義

▲中國外交部證實捐贈日本新冠肺炎檢測試劑。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國外交部發言人趙立堅今（27日）指出，中方已向日方交付了一批檢測試劑盒，經雙方溝通，正準備向日方提供一些其他醫療物資，首批將於今天運抵日本。他形容，「這是中日作為近鄰，同舟共濟、守望相助的應有之義。」

趙立堅在例行記者會上，證實《環球時報》提問。記者指出，近期中方將向日方提供一批應對新冠肺炎疫情的醫療物資，能否證實？中方對此有何評論？

趙立堅回應，新冠肺炎疫情發生後，日本政府和人民對中方抗擊疫情給予了大力支持和幫助，「我們對此銘記在心。面對疫情新的發展，中方願在努力抗擊本國疫情的同時，同日方分享信息和經驗，向日方提供力所能及的支持和幫助。」

▲日本也爆發新冠肺炎疫情。（圖／路透）

他除了形容，此舉是是中日作為近鄰，同舟共濟、守望相助的應有之義，也提到，中方已向日方交付了一批檢測試劑盒，經雙方溝通，正準備向日方提供一些其他醫療物資，首批將於今天運抵日本。「如果日方有進一步的需求，我們將予以積極考慮。」

新冠肺炎疫情爆發後，除了有日本網友到中國駐日的推特帳號留言外，也有藥妝業者在店內張貼海報，上面寫著「中國加油，武漢加油」，還有家長寫信至學校，要老師教育孩子不要用惡意的言論去討論武漢的現況。加上日本政府和許多企業主動捐贈醫療物資到中國，都讓日本在中國的形象加分不少。