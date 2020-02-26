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少女控男「摩鐵2度嘿咻」還懷孕　不知他有刺青...告性侵遭打臉

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▲桃園市林姓男子遭少女指控於去年8月帶其上摩鐵2度發生親密關係，但林喊冤反認，少女卻不知林有刺青等特徵，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市林姓男子遭少女指控於去年8月帶其上摩鐵2度發生親密關係，但林喊冤反認，少女卻不知林有刺青等特徵，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某少女指控林姓男子於去年8月間帶其至龍潭區某摩鐵發生2次親密關係，但林堅決否認犯行，辯稱曾約見面後至超商領包裹聊天後送少女返家，檢方詢問少女有關林男身體特徵，少女卻不知林男左手臂有大面積刺青，少女驗傷還驗出懷孕4週，但後來卻自然流產無法採證，桃檢認為在無其他積極證據足認林男涉妨害性自主犯行，26日偵結予以林男不起訴處分。

檢警調查，據少女指控，18歲的林姓男子於去年8月14日凌晨0時許相約見面，林男騎車搭載少女到龍潭區某超商領取包裹，隨後到某家摩鐵，2人進入房間隨即脫光衣服發生性關係，隨後2人至浴室清洗後在床上各自把玩手機，未久發生第2次性行為，少女後來被父母察覺有異得知懷孕，怒告林男性侵。

林男偵訊時喊冤，當日與少女見面，騎車載少女到超商領包裹，隨後聊天半小時後載少女返家，根本沒與少女到摩鐵發生關係；檢警查出，去年9月3日，少女曾赴醫院驗傷，醫院查出少女處女膜有2處陳舊性裂傷，且已懷孕4週，但她在驗傷證明曾說「和男同學發生性行為」，未見與林男發生過性行為，摩鐵也未查出有林男與少女住宿登記等事實。

檢方詢問少女有關林男身體特徵，但少女連林男左上臂有明顯大面積刺青都不知道，只能根據醫院驗傷診斷證明少女曾與人發生性行為，另根據少女懷孕4週推算，與指控林男上摩鐵時間不符，少女於9月中旬已自然流產，院方無法採集胚胎等證據，檢方以林男罪嫌疑不足，難憑少女證述入林男於罪，26日偵結林男涉嫌妨害性自主罪嫌予以不起訴處分。

►「即日起，我退出老化黨。」

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