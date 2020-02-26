少女遭惡女「牛丸」毆打！　4分狂甩32次巴掌、伸群底拍私處...圍觀人大笑

▲香港黑衣少女被圍毆霸凌，兩名惡女不斷拳打腳踢，其中紅衣少女「牛丸」已被拘捕。（圖／翻攝自YouTube／中曉通，下同）

記者劉亭／綜合報導

網路上瘋傳一段霸凌影片，疑似因為「三角關係」，兩名女生不斷毆打一名黑衣少女近4分鐘，就算女子道歉後仍然被圍毆，一度不支倒地，更有人拉起裙子拍下體。據了解是發於香港，打人少女綽號「牛丸」已被拘捕，其他相關人士仍在逃。

影片中可見，一名穿黑衣的短髮少女先是站著被打罵，一名被稱為「牛丸」的紅衣少女衝過去甩3下巴掌，旁邊還有人助陣「牛丸展示你的英姿！」紅衣少女再賞被害人4巴掌。之後另一名黑衣女上前拉扯被害人頭髮，將對方推倒在地上繼續賞巴掌。

短短4分鐘被害女至少被甩了32個巴掌、16度被拳打腳踢，更有一名粉衣女子拿手機對著被害人裙底拍照，一群人拍手大孝。現場許多人士在旁圍觀，但卻沒有人上前幫忙，反而在旁邊笑鬧和助陣，拍攝影片的人更曾大喊「燈光組，打燈打燈」，想要拍攝的更清楚。

根據「香港01」報導，被稱為「牛丸」的17歲少女，25日晚間被已涉嫌襲擊致造成實際身體傷拘捕，初步相信案件與感情糾紛有關，警方正追緝兩名在逃人士，包含另一名動手惡女及拍片者，而任何在場人士都有可能觸法，因此不排除有更多人被捕。

▲女子被拍裙底，但也不敢反抗。

屯門警區反三合會行動組第一隊案件主管盛尉仁督察表示，根據網路上片段鎖定了其中一名涉案女子，25日晚間8時許在屯門區將其拘捕，被捕少女17歲，無業。初步相信案件發生在今年年初，地點在屯門區一個停車場天台，所有涉案人士無黑社會背景，也不涉及毒品。



▲黑衣女子被不斷連打，一度不支倒地。

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