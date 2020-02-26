色男邀好心女教他操作手機　下秒「直接闖入」...妹仔哭喊：他口水好臭

▲男子假藉問友人手機怎麼用，強行硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／屏東報導

阿輝（化名）與小蕙（化名）等一群友人到卡拉OK店消費，眼見小蕙正要離開返家，阿輝卻以不太會操作手機為由，請小蕙到家中教他怎麼用，不料2人到家後，他竟突然強壓對方到床上，不顧小蕙瘋狂拒絕硬上得逞。事後，小蕙不甘受辱，到醫院驗傷並請院方依性侵事件通報警方。

事件發生在2015年5月29日半夜，阿輝以「不懂怎麼操作手機」，希望小蕙「到家裡教學」，因阿輝日薪工人，若不會操作恐錯失工作機會，因此決定幫忙，結果一片好意卻遇上狼爪。小蕙指控，當時她被強壓在床上，衣服褲子全被脫，已經喊出「你不要這樣，你也知道我跟誰在一起，比我漂亮的女人還很多」，阿輝卻不理，從胸部一路親下去強行硬上，而事後還看到阿輝還塞500元在包包裡。

小蕙說，因為阿輝用舌頭舔她的胸部，我胸部前面整個都是阿輝口水的味道，「他口水真的很臭」；阿輝則否認他有性侵，直說是小蕙故意要把「體液擦自己身上」想誣陷他，而他也提到當時與小蕙確實待同個屋簷下，但是強調都坐在客廳沒有進房間。

法官認為，阿輝為日薪工，確實需要手機聯絡才能得知下份工作在哪，然而明明與小蕙無冤無仇，卻為了滿足個人私慾，性侵對方得逞，犯後也不願坦承。日前屏東地院審理，依強制性交罪，判阿輝有期徒刑4年，全案可上訴。

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