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二審判死！連殺2人水泥裝桶棄屍中橫　法官：與社會有「永久隔離」的必要

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲男子楊鴻儒犯下2件桶屍案，台中高分院維持原判仍判2個死刑。圖為示意圖。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

男子楊鴻儒2015年犯下震驚社會中橫公路2驚悚桶屍案，將2男陳彰客、賴光雄倒栽蔥活活裝入鐵桶內，丟下中橫山谷窒息致死。一審判楊2個死刑，台中高分院審結，維持原判。高分院表示，楊男惡行及犯罪情節最重大，思慮慎密手法駭人觀聽並否認犯行。醫院鑑定顯示他有「反社會」、「自戀」雙重人格，除有侵略攻擊性，道德感也薄弱，再社會化與矯正可能性偏低，有與社會永久隔離必要。全案可上訴三審。

判決書指出，66歲的男子楊鴻儒有強盜前科，與男子陳彰客是朋友。陳男與楊姓女友同居，經常對外吹噓楊女財力豐厚，楊男得知想追求，認定陳是絆腳石，2015年6月27日邀陳出遊，先對他下安眠藥，昏迷後再塞入綠色鐵桶，加蓋封起後載到花蓮中橫公路丟下山谷，陳男因此窒息身亡。

楊男另與男子賴光雄是賭友，賴男因懷疑楊設局詐賭，多次跟友人透露想報警檢舉，更曾在賭場阻止賭客進入，讓楊男心生殺機。他也發現，日前殺害陳男棄屍後多日都無人發現，認為此手法可以瞞天過海。

同年7月12日，楊男假借要大和解，邀賴男到台東旅遊，趁機對賴下安眠藥，再塞入鐵桶，用相同手法丟棄在第一個鐵桶附近約2百公尺。他萬萬沒想到，賴男遭發現，家屬到場招魂，竟發現裝有陳男的鐵桶，事件才因此曝光。

楊鴻儒從頭到尾都否認犯行，台中高分院審理後認為，楊犯下最重大之罪，醫院鑑定報告顯示他有反社會型人格，無法遵從社會規範，有侵略攻擊性，道德感薄弱。另也有自戀型人格，會過度自信及誇大自我能力，自認特別，對人缺乏同理心，難以承認自己的缺失。

報告也指出，「反社會型」與「自戀型」的二種性格合併，會於犯罪後力圖掩飾，無法檢討面對，防衛心強，會將犯行原因歸咎於他人，不自覺有錯，對被害人及家屬都沒有歉疚感，欠缺改變動機，性格還會有「劇化型」人格傾向。

高分院認為，楊男犯罪模式從成年早期持續迄今，過去雖經長期矯正，卻未能改變，反而變本加厲，他又了無情感牽繫，沒有宗教信仰，難有促使改變的動力，再社會化及矯正的可能性偏低，有與社會永久隔離的必要，維持原審2個死刑的量刑。

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