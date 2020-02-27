子女都在美國…張哲琛、汪海清陷三中案恐逃亡　法官裁定再境管8個月！

▲中投公司前董事長張哲琛（左）、總經理汪海清（右）均自18日起，被限制出境、出海8月。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清等人，被指受前總統馬英九指示，賤賣中視、中影、中廣產權，使國民黨、中投公司蒙受約72億元損失，所有相關人被依違反《證券交易法》等罪起訴。張、汪2人自2018年8月3日起也被限制出境、出海，如今限制期限已到，法官認為他們有逃亡之虞，因此再次裁定自18日起境管8月。

台北地院10日上午開庭，審理張哲琛與汪海清是否繼續限制出境一事，2人辯稱偵審期間，均遵期到庭，且長年在台生活，絕無逃亡的疑慮，張的律師更扯馬英九為何沒有被限制出境？「被告應該都要一樣！」而汪也強調「清白」比生命還重要，同時怨女兒被別人說是「貪官的女兒」，為了洗刷罪名絕不會落跑。

但法官參酌張哲琛曾在美求學的經歷，且子女3人均長年在美定居工作；汪海清則於海外有資產，且女兒也在美國生活，並兼衡張、汪的智識、能力等一情狀，認為他們都具備在海外長期居住的經濟條件及家庭狀況，不排除逃亡可能，因此裁定2人均自2020年2月18日起，限制出境、出海8月。

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