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參加世界棒壘球新總部落成　辜仲諒1億元獲准再度解禁12日

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▲▼1014 2019亞錦賽開幕-辜仲諒。（圖／記者黃克翔攝）

▲棒協理事長辜仲諒，再加保1億元獲准解除限制出境。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，因涉及紅火案，目前由高等法院進行更審中。為了參加國際棒球盛事，辜仲諒先前向高院聲請解除限制出境，高院均准許。這次辜仲諒為了參加3月份在瑞士舉辦的「世界棒壘球總會新總部落成典禮」，再度聲請解除限制出境，高院也裁准他具保1億元、並責付體育署長高俊雄，准許解禁12日。

辜仲諒涉及的紅火案發生於2004年，中信金當時預備入股兆豐金。檢方指控辜仲諒，指示中信金金控旗下公司中信銀香港分行利用結構債等方式，先買下兆豐金股票順利入主後，再由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時特偵組對辜仲諒提起公訴，一審將他判刑9年，二審更重判為9年8月，案經撤銷發回後，更一審改判他3年6月，但遭最高法院二度撤銷發回，目前由高等法院更二審中。

此外，辜仲諒也遭檢方指控，涉嫌與國寶集團前總裁朱國榮有利益輸送，再度提起公訴。朱國榮一審遭重判15年，但辜仲諒獲判無罪。案件上訴二審，目前由高等法院審理中。2起案件中，辜仲諒均遭法院裁定限制出境、出海。

而辜仲諒當選中華棒協理事長後，積極拓展我國走入國際棒球社會。我國去年10月順利搶下睽違18年的「亞洲棒球錦標賽」冠軍，之後就設定目標要積極爭搶11月的「世界12強棒球錦標賽」，當時高等法院就准許辜仲諒6億元，並責付律師與體育署長高俊雄，就能解除限制出境、出海。

因此辜仲諒這次再以參加3月份於瑞士皮利舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮暨執行委員會議」，其中世界棒壘球總會會長特別發函，希望辜仲諒能列席執行委員會，得以與各執行委員深入討論，預定於2021年在台灣舉辦的「世界棒壘球總會會員大會」準備事宜。高院審理後，准許辜仲諒具保1億元，並責付體育署長高俊雄，得以解除限制出境、出海，時限為2月28日起到3月11日止。
 

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