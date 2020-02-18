護航色情酒店！中山分局前所長涉集體貪污　一審無罪仍遭限制出境

▲林崇成涉收賄色情酒店集體貪汙，雖獲判無罪，但仍遭限制出境8月。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

台北市中山一派出所警察涉集體護航色情酒店13年，收賄金額高達逾780萬元，成為了北市史上最多員警貪汙案。前所長林崇成曾於偵、審期間被羈押禁見，後以100萬元交保併限制出境，雖然2019年12月6日一審獲判無罪，但台北地院仍裁定他自19日起限制出境8個月。

林崇成被判無罪後，有聲請解除限制出境，他與辯護人主張，雖檢察官提起上訴，但上訴理由僅以「原審判決違背經驗及論理法則」為主要論據，且林崇成於偵、審期間均配合調查，審理也如期到庭，並遵期向派出所報到，並無逃亡之虞，希望能解除限制出境、出海。

▲中山一派出所集體貪汙！護航色情酒店13年，收賄金額高達逾780萬元。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

法官認為，雖林崇成一審經法院判無罪，但「訴訟程序屬動態進行」，若不限制出境、出海，一旦在後續訴訟程序進行中，發現對己較不利情形發生時，有可能會潛逃不歸，因此為確保日後審判進行，仍有繼續限制被告的出境、出海必要，故裁定林崇成自2月19日起限制出境、出海8月，即至同年10月18日止。

而同案被告員警紀炳場、陳宏洲、馬國棟、顏子恩、侯朝斌、吳翊銘、黃榮賢、莊琦良，及業者巫蕙玲等9人，也遭限制出境、出海8月。

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