　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蔡正元三中案開庭前發文批「國安頭子」是病毒！網友秒猜影射對象

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

台北地院19日下午針對「三中案」，傳喚前立委蔡正元（現任國民黨秘書長）、其妻洪菱霙（馬尾妹）及岳父洪信行開準備程序庭，釐清律師倫理規範、證人傳喚、交互辯詰所需時間等事項。然而在開庭前，蔡正元於臉書發表了一篇約200字的貼文，痛批一位前國安人員提出的論點「台灣要降低對大陸的依賴」，「只是一種靠私人關係佔居高位的病毒」！

▲▼蔡正元。（圖／記者孫于珊攝）

▲蔡正元19日下午出庭三中案前，中午於臉書PO文，疑暗批金溥聰是靠私人關係佔居高位的病毒。（圖／記者孫于珊攝）

貼文指出，一位曾「幹過國安頭子的人發表宏論說，中國大陸佔世界貿易量19%，新冠肺炎（COVID-19）對台灣經濟的影響，也會比SARS時大很多，因為SARS發生時，中國大陸佔世界貿易量只有8%」，所以結論是「台灣要降低對大陸的『依賴』」。

蔡正元認為，「同理推論，2008年美國搞出來的金融海嘯，台灣受傷更加慘重，美國佔的貿易和金融交易量更大，台灣是不是也要降低對美『依賴』」？

蔡正元文末更痛批這位「前國安頭子」的說法，「足證是一位既沒有經濟學學識，也沒有國際關係學識，更沒有國家安全規劃能力的人，只是一種靠私人關係佔居高位的病毒」！

而網友也猜到蔡正元影射的就是國安會前秘書長「金溥聰（金小刀）」，紛留言「直接點名金小刀不就得了」、「小刀在背後一直桶真的很煩」、「馬娘的寵臣／愛新覺羅、腐璁」等語。

不過蔡正元開完庭出來，面對記者提問有關他臉書發文「國安頭子」是指什麼？及「新冠肺炎」等相關問題，他僅微笑表示，「今天只談訴訟，不談其他的，謝謝。」

►別拒絕美麗找上門！

【更多新聞】

陷中信金澄清湖購地弊案…李聲凱否認犯罪！求情不成繼續限制出境

華冠投顧分析師助理「私自招生」報明牌！入會費最高收118萬

影／潤寅父女案發半年後首相見！楊文虎認罪詐貸　曝逃亡前才知女兒離婚

ET快訊
快訊／鑽石公主號新增79確診　日本累計共621確診
吳宗憲認了「我知情」：集中全力幫劉真　曝辛龍目前狀況
白牌車司機妹妹確診曲折！初採陰性...連驗4次才確認染新冠肺
Lulu宣布將停工！告假7年《大熱門》：憲哥對我有點膩
前線接觸白牌車司機…眼尖醫「發現第19例」反遭攻擊！女兒心疼
穿隔離衣戴口罩「想上廁所包尿布」　鑽石公主號包機國人禁移動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

周刊報他看「小郭雪芙」與男模喇舌到處講…毀女藝人婚事　唐從聖求償200萬

毒販摻「海鹽」降成本　藥腳不爽純度低向警「客訴」

「我可以摸妳胸嗎？」汐止怪叔叔一開口　少婦驚嚇急報警

快訊／台北女「公寓5樓開窗」想輕生！鄰居嚇壞報警　警消苦勸安撫

蔡正元三中案開庭前發文批「國安頭子」是病毒！網友秒猜影射對象

台南一藥局遭舉報高價賣口罩發國難財　老闆娘喊冤「隨便講講」送地檢署

盜刷集團狠剝遊民　勾結銀樓機車行盜刷退現金！銀行遭詐500萬

影／詐領助理費1090萬　國民黨桃園六連霸議員舒翠玲遭貪汙罪聲押

新北警連夜找檢疫失聯者　定位中壢小旅社逮人…強制隔離+裁罰

前HBL球星「狠奪初夜」！約妹悲情手段曝…女大生清醒見血跡崩潰：身體骯髒

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

周刊報他看「小郭雪芙」與男模喇舌到處講…毀女藝人婚事　唐從聖求償200萬

毒販摻「海鹽」降成本　藥腳不爽純度低向警「客訴」

「我可以摸妳胸嗎？」汐止怪叔叔一開口　少婦驚嚇急報警

快訊／台北女「公寓5樓開窗」想輕生！鄰居嚇壞報警　警消苦勸安撫

蔡正元三中案開庭前發文批「國安頭子」是病毒！網友秒猜影射對象

台南一藥局遭舉報高價賣口罩發國難財　老闆娘喊冤「隨便講講」送地檢署

盜刷集團狠剝遊民　勾結銀樓機車行盜刷退現金！銀行遭詐500萬

影／詐領助理費1090萬　國民黨桃園六連霸議員舒翠玲遭貪汙罪聲押

新北警連夜找檢疫失聯者　定位中壢小旅社逮人…強制隔離+裁罰

前HBL球星「狠奪初夜」！約妹悲情手段曝…女大生清醒見血跡崩潰：身體骯髒

台南市議員谷暮哈就被控涉嫌詐領助理補助費　南檢聲請羈押

冷空氣掰了！全台高、低溫回升「一天比一天暖」　中南部逐日熱回30°C

快訊／鑽石公主號新增79確診　整船累計共621確診

中職／兄弟熱身賽場場開轟　丘總謙虛：還在訓練啦

「打死不說來自武漢」　害老母親險病死..不孝子還搬逃

7年級鐵工師傅斜槓賣房　「跟JJ同名同姓」竟成客戶記憶點

住進方艙5天就出院！　37歲女「病癒關鍵」曝光：能量要夠

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

不斷更新／鑽石公主號解除隔離又增79　全船累計621感染

終於扒出來！玄彬送孫藝珍的情侶戒指是它　簡單設計就像利正赫的愛純樸又安心

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

武漢女自爆15萬偷渡回台！警逮到本尊

回收過期食品！「廚餘」清洗後賣便當店

董娘開後門　「口罩地下司令」搬貨

捏造白牌司機生前行蹤　臉書帳號「礦泉水」遭約談

人夫讚小三：很會吃！正宮聽猛烈撞擊聲夾呻吟崩潰

「口罩地下司令」賣3倍價　稱良心事業

她報案：媽媽沒回家！一查驚知遭小11歲男友活活掐死

女工趕口罩遭夾斷指　醫院：只能截肢

通緝男心虛撞警車　遭5槍回擊被逮

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

更多熱門

相關新聞

楊文嘉：我真的被考倒了

楊文嘉：我真的被考倒了

面對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，台大醫院小兒科主任黃立民醫師被問及，身體出現什麼樣的狀況該去就醫篩檢，他解釋如果「輕微咳嗽」沒有發燒，可以吃成藥就好。但ETToday雲端最前線主持人楊文嘉，19日在節目上就提到輕微咳嗽要怎麼判斷？「真的被考倒了。」

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

民宿業者陳情　林佳龍暖回應

民宿業者陳情　林佳龍暖回應

陸吊銷《華爾街日報》3記者證件！

陸吊銷《華爾街日報》3記者證件！

斗六市公所首設　「防疫自動噴霧」洽公民眾好安心 

斗六市公所首設　「防疫自動噴霧」洽公民眾好安心 

關鍵字：

三中案蔡正元國安頭子出庭金溥聰新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

幼教師太火辣　學生爸直奔找人

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面