蔡正元三中案開庭前發文批「國安頭子」是病毒！網友秒猜影射對象

記者孫于珊／台北報導

台北地院19日下午針對「三中案」，傳喚前立委蔡正元（現任國民黨秘書長）、其妻洪菱霙（馬尾妹）及岳父洪信行開準備程序庭，釐清律師倫理規範、證人傳喚、交互辯詰所需時間等事項。然而在開庭前，蔡正元於臉書發表了一篇約200字的貼文，痛批一位前國安人員提出的論點「台灣要降低對大陸的依賴」，「只是一種靠私人關係佔居高位的病毒」！

▲蔡正元19日下午出庭三中案前，中午於臉書PO文，疑暗批金溥聰是靠私人關係佔居高位的病毒。（圖／記者孫于珊攝）

貼文指出，一位曾「幹過國安頭子的人發表宏論說，中國大陸佔世界貿易量19%，新冠肺炎（COVID-19）對台灣經濟的影響，也會比SARS時大很多，因為SARS發生時，中國大陸佔世界貿易量只有8%」，所以結論是「台灣要降低對大陸的『依賴』」。

蔡正元認為，「同理推論，2008年美國搞出來的金融海嘯，台灣受傷更加慘重，美國佔的貿易和金融交易量更大，台灣是不是也要降低對美『依賴』」？

蔡正元文末更痛批這位「前國安頭子」的說法，「足證是一位既沒有經濟學學識，也沒有國際關係學識，更沒有國家安全規劃能力的人，只是一種靠私人關係佔居高位的病毒」！

而網友也猜到蔡正元影射的就是國安會前秘書長「金溥聰（金小刀）」，紛留言「直接點名金小刀不就得了」、「小刀在背後一直桶真的很煩」、「馬娘的寵臣／愛新覺羅、腐璁」等語。

不過蔡正元開完庭出來，面對記者提問有關他臉書發文「國安頭子」是指什麼？及「新冠肺炎」等相關問題，他僅微笑表示，「今天只談訴訟，不談其他的，謝謝。」

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