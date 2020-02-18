陷中信金澄清湖購地弊案…李聲凱否認犯罪！求情不成繼續限制出境

▲李聲凱陷中信金澄清湖購地弊案，自12日起繼續被限制出境8月。（圖／記者孫于珊攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

中信銀證券投顧前董事李聲凱因捲入高雄澄清湖購地弊案，被依《證交法》背信罪、財報不實等罪起訴，同時也被限制住居、出境、出海。台北地院11日上午針對是否繼續限制李出境開庭，雖然李堅稱他「心中坦然！」請求法官解除限制，但法官仍基於他犯罪嫌疑重大、有事實足認有逃亡並滯留國外之虞等理由，裁定他自12日起限制出境8月。

李聲凱涉和中信慈善基金會董事長辜仲諒以「低價高買」手法，用9.5億元購買澄清湖大樓，使得中信銀承受1億元的價差損失，而被起訴，然而李當時逃亡海外被通緝，但事後卻又主動返台歸案說明，最後以200萬元交保，並限制出境。

如今限制期限到了，法官審酌，李聲凱矢口否認違反銀行法等犯行，但他於偵查中供稱，確受共同被告陳俊哲指示協助處理科信、泰通、力林等公司的國內銀行帳戶資金調度，且代表泰通公司出售澄清湖大樓給中國信託銀行，及代表中信資產公司就鳳信不良債權出價投標等語，堪認犯罪嫌疑重大。

法官繼續指出，李聲凱於2011年間因傳拘未到遭通緝，直到2017年10月2 日持紐西蘭護照入境時才緝獲，在此之前，他已多次持紐西蘭護照入出境台灣， 且李陳稱，他早有移民紐西蘭的計畫，是因母親年邁，才繼續住在台灣以便照顧，直到母親過世後，他於2006年11、12月間，就將國內的不動產處理好，以便前往紐西蘭定居，並於2010年間取得紐西蘭國籍，配偶及子女均在紐西蘭居住，在當地也具正當職業。可知李於國外具生活能力，且遭通緝後即未持我國護照入境，認有逃亡可能。

雖李的辯護人也辯稱，李均有定期返台掃墓祭祖，且現在需返回紐西蘭處理當地不動產出售後的木工、粉刷、水電等工作事宜，不會逃亡，但法官認為這些事務非由李聲凱出境親赴處理的必要，考量李於國內已無至親家屬及不動產，足認有逃亡滯留國外不歸之虞，仍裁定李自2月12日起限制出境、出海8月。

►美麗新世界！

【更多新聞】

►全家都在紐西蘭…捲澄清湖購地案被限境有解？李聲凱：我心中坦然

►華冠投顧分析師助理「私自招生」報明牌！入會費最高收118萬

►大創違法上架！無視禁令造假逾600張輸入許可證 物流主管遭判刑