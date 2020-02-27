鍋爐空氣污染物排放新標準7月1日上路　 預計台東年減962公斤空污

▲ 鍋爐空氣污染物排放新標準7月1日上路，預計台東年減962公斤空氣污染物。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

行政院環境保護署於107年已公告發布鍋爐空氣污染物排放標準，並於今年7月1日開始執行，台東縣環保局表示，發布日前已建置的鍋爐業者，應執行前符合新標準規定。依環保局的資料顯示，台東全縣去(108)年已有59件汰換或改造補助案申請通過，全數完成後估計每一年可減少排放氮氧化物857公斤、硫氧化物92公斤及粒狀污染物13公斤。

環保局指出，鍋爐排放的粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物排放標準都將更嚴格，粒狀污染物加嚴為30mg/Nm3、硫氧化物為50ppm及氮氧化物為100ppm，且環保局稽查如有違反標準依空氣污染防制法開罰最高2千萬元，而情節重大者，得令其停工或停業，逐步讓鍋爐在使用上符合國人對空氣品質提升的期待。

鍋爐空氣污染物排放標準並不區分鍋爐的規模，也沒有限制鍋爐使用的燃料種類，環保局呼籲，請有使用鍋爐的業者檢視設備現況，並積極改善以符合排放標準，業者可選擇改用低污染燃料如瓦斯，或妥善保養及操作現有設備，抑或是在管末加裝有效的空氣污染防制設備等，為提升空氣品質盡一份心力。

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