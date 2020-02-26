維護空氣品質　中南部10縣市環保局聯合稽查空品

▲台南市環保局針對公私場所相關設備及監測儀錶是否符合許可、正常運作加強查核及確認空品不良應變措施執行情形。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鑑於秋冬期間受天候及地形因素影響，空氣污染物易於環境中累積，造成空氣品質惡化，及近日清晨時段南部地區常有空氣品質常有不良情形，台南市環保局與苗栗以南10縣市展開空品淨化專案稽查，針對公私場所相關設備及監測儀錶是否符合許可、正常運作加強查核及確認空品不良應變措施執行情形。

市長黃偉哲特別指示環保局，注意目前空氣品質惡化情形，加強空氣污染管制及空氣品質監測作業，環保局在2月24日及25日連續兩天派出15人執行污染源稽查，利用微型感測器監測到細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高附近之公私場所，進行相關設備及監測儀錶是否正常運作及是否符合法規加強查核，同時針對石化製程輔以科學儀器紅外線熱顯像儀（FLIR）及火焰離子化偵測器（FID）進行稽查是否洩漏，共查核四工廠，發現1間工廠現場防制設備操作值與許可內容不符、部分防制設備未維持運作、防制設備操作未紀錄，依空污法第23條及第24條規定告發，裁罰金額40萬元。

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台南市環保局長謝世傑表示，2020年除了執行亮麗晴空PLUS計畫各項空氣防制工作外，為回應民眾對空品之期許，環保局將持續針對污染源進行查核及專案聯合稽查，確保符合空污法規範。

另外，台南市在主要工業區及附近敏感點已建置微型感測器並全數上線，籲請工廠勿心存僥倖，落實自主管理，維護南市空氣品質人人有責。環保局呼籲，因應未來一週空品不良及新冠肺炎疫情，請敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者勤洗手，必要時應戴上口罩，齊心協力防制疫情蔓延，防護自我健康。

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