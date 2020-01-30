加強通風消毒！　陸民航局曝「防疫措施」：機艙2-3分鐘換一次空氣

▲大陸民航局今日表示，將加強旅客體溫檢測工作。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型冠狀病毒肺炎持續擴散，堅持許久都未傳出病例的西藏自治區今日也中標，據悉，目前大陸31個省、市、自治區，已全部啟動重大突發公共衛生事件一級響應。此外，大陸民航局今（30）日也透露，日後將加強通風、消毒，且機艙每2-3分鐘將換一次空氣。

大陸國家衛健委今日舉行新聞發布會，通報疫情防控的有關情況。在會議中，大陸民航局表示，減少疫情通過航空器傳播是民航目前工作的重點，「飛機在設計時已經考慮了運行過程中的通風要求，通常情況下飛機客艙每2-3分鐘將置換一次空氣，每小時置換20-30次。」

民航局強調，飛機通風系統主要使空氣上下流動，不是前後流動，「這種循環方式可以降低病毒在飛機上擴散的可能性」；另外，在疫情防控期間，「我們進一步要求在保證安全的前提下，飛行中使用最大通氣量，同時增加對飛機的消毒次數，並且配備防疫包等應急醫療設備，減少疫情傳播的可能性。」

▲大陸民航局加強實行防疫措施。（圖／記者蔡浩祥攝）

此外，民航局提到，針對疫情，航班上增配了非接觸式體溫檢測儀，同時還加強了客艙乘務員的培訓，保證乘務員在做好自身防護的同時，按程序妥善處理發燒的旅客，同時緊密配合地方政府做好旅客體溫檢測工作，「我們有信心通過採取有效措施，減少疫情透過航空傳播。」

據悉，大陸民航局今日批復部分航空公司申請境外至武漢的包機運行，要求各航空公司「不能拒絕通過健康檢測的武漢旅客登機」，並做好機組成員和旅客資訊的留存工作。

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