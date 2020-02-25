85大樓又不見！西半部空氣髒爆了　46測站「亮橘紅燈」

▲畫面中的85大樓明顯的不見了。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）



記者許展溢／台北報導

環保署空氣品質預報顯示，今（25日）環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速微弱，水平擴散條件差，汙染物已累積，截至目前已有46個空品測站亮起對敏感族群和全民健康有影響的橘色和紅色警示。

環署指出，今清晨及夜間垂直擴散條件不佳，使汙染物易累積在近地面不易消散，並有局部霧影響能見度。尤其，北部、竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區清晨時段可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

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環署表示，明天上午環境風場仍為東南風，西半部位於背風側，擴散條件仍不佳，易累積汙染物；午後起東北季風逐漸增強，竹苗以北位於迎風面，空氣品質可望稍好轉，中部以南位於下風區域，仍須留意汙染物累積；清晨西半部地區易有局部霧影響能見度。北部及竹苗空品區為「普通」等級，竹苗局部地區於清晨時段可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

▲西半部有46個空品測站亮起橘色和紅色警示。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

環署強調，造成空汙的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。