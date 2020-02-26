賣口罩制度經常變　健保藥師急智應變大考驗

▲口罩實名制購買規則改來改去，最辛苦的莫過於是全國的社區健保藥局藥師，每天急智應變大考驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2月6日開始的實名制，最辛苦的莫過於是全國的社區健保藥局，因為民眾可購買的條件制度不是一成不變，健保藥局藥師每天都是急智應變大考驗。

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原先每張健保可買2片口罩，20日改為大人可買2片、12歲以下小孩可買4片，22日起又變放寬為13歲以下可購買兒童口罩，27日起每天不限單雙號都可買兒童口罩，最多可持3張兒童健保卡代購，民眾根本不會記那麼多，反正拿著健保卡買口罩就對了，這可苦了社區健保藥局藥師。

台南市藥師公會理事長吳振名說，實名制實施至今已過20天，到目前為止還是有很多民眾未滿7日就又拿著健保卡要到社區健保藥局買口罩，藥師只好一再重覆宣導是要滿7日，不要記成1週可買1次，這樣會記錯了，現在一個大人可再拿3張兒童健保卡來買口罩，小孩可買大人的，大人不可買小孩的，不只口罩片數不同，改換的過程，在刷卡輸入購買口罩的系統也容易亂掉，對所有社區健保藥局的藥師來說都是一場急智應變的大考驗。

吳振名也提醒民眾，雖然兒童口罩放寬為每天不限單雙號都可買，但不是每張健保卡每一天都可以買一次，買過一次還是要間隔7天才可再購買，千萬不要搞錯了。

吳振名說最近就有孩子正在讀藥學系的家長告訴他，以前大家都吹捧讀藥學系當藥師有多好有多好，現在看起來好像不是這個樣子？讓吳振名無奈苦笑！

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