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「狂囤千片口罩」1人給1盒　嗜血同事轟自私！過敏哥反擊…主管急傳對不起

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▲▼ 口罩。（圖／ETtoday記者攝）

▲同事拿不到口罩，竟轟原PO自私。（示意圖／ETtoday記者攝）

網搜小組／劉維榛報導

用得到，就不叫囤口罩！一名男網友委屈表示，從小過敏習慣戴口罩， 新冠肺炎（COVID-19）爆發前，每半年都會向工廠訂千片口罩。無奈同事們拿不到口罩，反過來冷嘲熱諷「就是有自私的人啊！」原PO也不是省油的燈，下一個霸氣舉動引發網友讚爆，連主管都趕緊道歉。

「我是一位嚴重過敏兒！」一名男網友在Dcard透露，從小就習慣把口罩、衛生紙、濕紙巾放在身上，「不誇張，我一次都買上千片的，我一天平均要用3片，有時候會到5片，因為濕了就要換，打噴嚏也要換，連睡覺都必須戴口罩，即使已經有空氣清淨機，所以大概半年就要補貨一次。」

請繼續往下閱讀...

原PO強調，家裡庫存幾乎都是活性碳口罩，如今市面上口罩被徵收，同事紛紛私底下向他購買，「當時我覺得不用計較，就一人給一盒。」豈料在公司傳開，每個人都來要口罩，「結果拿不到的人就通通來罵我，說我囤口罩，有我這種人，才害他們買不到口罩！」

最後連主管都出面施壓，「有點半壓迫的提醒我不要囤口罩，拿一點給需要的人！」這一股無形的壓力讓原PO大崩潰，「不是工作上的問題，而是面對嗜血的同事。」

直到昨（25）日公司開會，某一位同事發出咳嗽聲，有人趁機狠酸，「唉～就是有自私的人啊！」下秒全部人的眼光瞄向原PO，這一刻理智線徹底崩斷，原PO掏出一疊口罩丟在桌上，直言「對！我就是在囤口罩，我囤的都是活性碳口罩，不是醫療用口罩，要的現在都拿去。」

頓時，會議室鴉雀無聲，空氣瀰漫尷尬氣氛，原PO直接請假走人，回到家後，主管也低下頭道歉，並解釋「大家壓力都大，要我不要太放在心上，這個禮拜就讓我休假，下禮拜再回去上班。」

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▲▼ 「狂囤千片口罩」嗜血同事轟自私！過敏哥霸氣一擊　主管惦惦…急傳對不起（圖／翻攝Dcard）

▲網友狂搖頭！（圖／翻攝Dcard）

文章一貼出後，掀起網友回應「霸氣離場，是我我也會，而且好笑，沒口罩之前自己不會早點起來去領，現在管制單號雙號又在那邊靠背靠母，人都是自私的」、「說真的你的同事跟上司都很扯，心疼你」、「這是勸世文，勸大家不要太好心」、「只能說人性本惡」、「一開始出自於好意，最後反而被當裡所當然」、「用得到不叫囤口罩」、「我看完自己是更覺得，真的不要隨便跟認識不長的人說太多自己的事」。

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