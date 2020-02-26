居家防疫多讀書！蔡英文點名3人接力分享書單　19本選書曝光

▲總統蔡英文在臉書分享書單，同時點名其他3人一起響應文化部「書展延期閱讀不停息」活動。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際書展因新冠肺炎疫情影響宣布延期，但文化部力倡「#書展延期閱讀不停息」，總統蔡英文24日就在臉書po文分享近期正在讀的書單，並呼籲「居家多讀書，防疫一起來」，同時點名前立委洪慈庸、Youtuber阿滴、資深媒體人范琪斐接力響應，3人收到邀請後也陸續把書單開出來，加起來共19本書，可作為選書參考。

洪慈庸在臉書發文分享最近動態，她提到「社交行程減少，除了追劇，也拿起書本」，而她與網友們分享的書籍主要分成3大類，1、可以認識改變台灣的真實故事的《臺灣法曆：法律歷史上的今天（1-6月）》；2、228不只是放假，莫忘轉型正義的《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選 套書》；3、可以和孩子一起看的感官繪本，包括《我不會咬你喔！》、《動動手指頭－睡著囉！》、《觸摸書－有趣的聲音》、《系列立體書－有誰看見你啦？》、《翻翻書－是誰躲在裡面？》。除了關心台灣，她最近常陪女兒一起看書，也透露了當媽之後的生活轉變。

阿滴則是收到100封私信說「欸欸欸欸欸欸總統點名你！！！」，於是他從書架隨手一抓，分別是《台客劇場的人生實驗室》、《黃阿瑪的後宮生活：怎麼可能忘了你》、《SKimmy的戀愛撩心術》、《我決定我是誰》、《囧星人的人生百想妙答》、《How Fun！如何爽當YouTuber》以及《跟著阿滴滴妹說出溜英文》，除了拍照上傳臉書，貼文大力推薦「全部都是創作者出的書」，鼓勵大家在家防疫讀書，也不忘趁機替自己打書。

另一位被點名的范琪斐，分享最近閱讀的書籍有《第二座山》、《失竊的少女》、《美國夢的悲劇》、《呼吸》，以及一本獲得2018年美國國家圖書獎、暫無中譯本的《The Friend by Sigrid Nunez》，不過這份書單讓她有點心虛的說「最近很忙，看的中文書大多是業配書。但不管啦，輸人不輸陣！」，僅管如此，她還是用心的為每本書附上推薦心得，作為閱讀參考指南。